Es gibt mehr Unfälle als früher, wenn Kinder auf dem Fahrrad mitgenommen werden: 222 waren es im Jahr 2022, fast doppelt so viele wie im Jahr davor, so eine neue Studie. Sie hat Fahrradunfälle mit Kindern auf Lastenrädern, Kindersitzen und in Anhängern untersucht - und da gabs ein paar echte Überraschungen.

Kinder sicher auf dem Fahrrad mitnehmen. Das ist das SWR3-Topthema mit Stefan Scheurer