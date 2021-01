Malte Dedecek SWR3

Das mache ich bei SWR3: Vieles – von den Kompaktmeldungen und den Stauinfos im SWR3 Verkehrszentrum auch alle möglichen Jobs als Reporter und Redakteur – manchmal darf ich auch bei den Onlinern aushelfen. Ich bin ein Malte mit vielen Talenten :).

So würde man mich zitieren:

...das erinnert mich an eine Simpsons-Folge in der...

Diesen Song höre ich immer: Nur einen? Dafür gibt es zu viele gute Songs!

Das mag ich an SWR3Land am meisten: In SWR3Land gibt es tolle Storys, interessante Menschen und immer wieder Überraschungen. Irgendwas geht immer.

Darüber lache ich: Ich lache über sehr vieles – ich lache auch für flache Witze.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Die Simpsons! Auch in der x-ten Wiederholung.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Also ich kenn das unter dem Begriff „aufräumen“ und da verstecke ich nix, sondern stelle alles an den richtigen Platz ;-).

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Wer mir folgt, sieht, wem ich folge.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Was ist deine Lieblingsfarbe? Holz.

Trägst du immer Simpsons-Socken? Nein, nicht im Bett, im Wasser, auf Hochzeiten, Beerdigungen und wenn es zu heiß ist.

Was würdest du machen, wenn du mehr Zeit hättest? Wieder mehr E-Gitarre spielen und am Computer rumbasteln.

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy: