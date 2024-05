Viele Staus über Pfingsten sind sicher – packt für die Fahrten genug Proviant und Geduld ein. Wir sind bei euch und sagen, euch wo es Staus und viel Verkehr gibt.

Es hat schon fast Tradition: An Pfingsten stehen wir im Stau. Die Pfingsttage gelten seit Jahren als die staureichsten Tage des Jahres. Hier hört ihr die ganze Stauprognose für das Pfingstwochenende aus dem SWR3-Verkehrszentrum:

SWR3 Stauprognose 17.5.2024 Stau über die Pfingsttage – hier wird es eng Dauer 1:59 min In der SWR3 Morningshow gibt Malte Dedeczek die Prognose zum Stau über die Pfingsttage.

Stau übers Pfingstwochende

Quasi mit Schulschluss am Freitag wird es langsam voller auf den Straßen. Je später in den Nachmittag, desto voller wird es werden und bis zum Abend so bleiben. Auch wenn im letzten Jahr der Freitag einer der staureichsten Tage war, geht der ACE (Auto Club Europa) davon aus, dass am Samstag der Hauptreisetag ist. Dann könnte es den ganzen Tag rekordverdächtig voll werden.

Der Sonntag wird ruhiger – auch weil dann keine Lastwagen unterwegs sind. Am Montag ab dem Mittag wird wieder mit volleren Straßen durch den Rückreiseverkehr gerechnet.

Im Radio halten wir euch auch immer auf dem Laufenden:

A5 und A8: dichter Verkehr zu Pfingsten 2024

Besonders voll werden quasi alle Fernverbindungen. Nach Süden Richtung Österreich und Schweiz, nach Norden zu den Küsten und rund um alle Ballungsräume wie München, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Hamburg und Berlin.

Im Südwesten wird wahrscheinlich die A5 Frankfurt – Basel sehr voll, die A6 Kaiserslautern – Heilbronn, die gesamte A7 auch im Norden Hamburg über Würzburg bis Füssen, die A8 von Karlsruhe bis Salzburg, die A81 Stuttgart Singen oder auch die A96 München Lindau.

Nach Norden wird es wahrscheinlich auf der A1 von Köln nach Lübeck voll. Auch einige Baustellen sorgen für mehr Staugefahr – zum Beispiel werden auf der A61 bei Rheinböllen zwei Brücken neu gebaut und weiter bei Pfalzfeld sind Fahrbahnarbeiten.

Sollte es auf eurer Strecke zu einem Unfall kommen, achtet bitte auf die Rettungsgasse:

Aktuelle Verkehrsinfos und Staus über Pfingsten

Hier könnt ihr immer aktuell checken, wie es auf eurer Strecke aussieht, wo es Gefahrenstellen gibt und wo ihr mehr Zeit einplanen müsst.

Stau in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – Alternative Bahn?

Die Deutsche Bahn warnt schon vorab, dass die Züge ab Freitag sehr voll sein werden, die Eisenbahnergewerkschaft EVG rät sogar ganz von Zugreisen an den Feiertagen ab. Neben den vollen Zügen gibt es auch einige Baustellen im Streckennetz der Bahn.

Rund um Kaiserslautern fallen wegen Arbeiten Züge auf den Strecken Richtung Kusel, Lauterecken, Pirmasens, Bad Kreuznach und Neustadt aus. Ausfälle und Umwege gibt es auch auf der Bahnstrecke Stuttgart – Karlsruhe.

Die Deutsche Bahn arbeitet bis Ende Mai zwischen Pforzheim und Karlsruhe gleichzeitig an mehreren Bauprojekten. Baustellen gibt es auch auf der Strecke Stuttgart Zürich oder Frankfurt Heidelberg.

Lohnt es sich, den Stau zu umfahren?

Ihr hört im Radio, dass es einen Stau auf eurer Strecke gibt und steht vor der Entscheidung: Hineinfahren oder eine Umfahrung wagen? Hier haben wir fünf Mythen rund um Staus gecheckt.

Stau an Pfingsten Richtung Schweiz und Österreich

Das ist auf den üblichen Strecken wie der Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn wahrscheinlich. Genauso wie auch auf der Gotthard-Route. Generell schadet es nicht, sich vor der Fahrt die Lage zu den Alpenpässen anzuschauen.

Neben diesen eher üblichen Strecken rechnet der ADAC auch damit, dass es auf den Fernstraßen an der kroatischen Küsten voll wird und es auf der Rückreise an den Grenzübergängen in Bayern und an den Übergängen von Polen nach Deutschland Stau durch Kontrollen geben wird.

Tanken in Italien, Frankreich oder der Schweiz: Wo es gerade günstiger ist als in Deutschland

