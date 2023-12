per E-Mail teilen

Die Riedbahn wird ab Montag (1. Januar) gesperrt – das ist die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Viele Züge werden darum drei Wochen lang umgeleitet oder fallen ganz aus. Das hat größere Auswirkungen – auch auf andere Strecken.

Das Jahr startet nicht gut für Bahnfahrende in der Region. Die stark ausgelastete Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim wird am Montag (1. Januar) ab 23 Uhr bis zum 22. Januar um 4 Uhr morgens gesperrt.

Riedbahn-Sperrung: Das sind die Auswirkungen

Für den Regionalverkehr auf der Riedbahnstrecke ist ein Ersatzverkehr mit Bussen geplant. Im Fern- und Güterverkehr wird es Ausfälle geben. Einige Züge werden über die links und rechts des Rheins parallel verlaufenden Strecken Mainz – Worms – Ludwigshafen/Mannheim und Frankfurt – Darmstadt – Heidelberg umgeleitet.

Riedbahn-Strecke Frankfurt-Mannheim ab Neujahr für drei Wochen gesperrt

Ersatzverkehr der Riedbahn: So kommst du um die Sperrung herum

Dafür muss auf diesen Strecken der Regionalverkehr ausgedünnt werden, damit es genügend Platz für die ganzen Zügen gibt. Insgesamt fahren sonst über die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim rund 300 Züge am Tag. Es wird also auch zwischen Mainz – Mannheim und Frankfurt – Heidelberg nicht nach üblichem Plan gefahren. Für die Umleitungsstrecken müssen Fahrgäste mindestens eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen.

So entfallen in den drei Wochen beispielsweise Bahnverbindungen zwischen Mainz-Laubenheim und Bahnhof Römisches Theater sowie Hauptbahnhof, wie die Stadt Mainz mitteilte. Besonders betroffen seien Pendler und Schüler. Alternativ würden aber Stadtbuslinien eingesetzt.

Sperrung vor der Sperrung: Sanierungsoffensive der Bahn

Die Sperrung im Januar ist quasi nur ein erster Probelauf, denn in den drei Wochen passieren nur Vorarbeiten: Ab Juli wird die Strecke dann für ein halbes Jahr gesperrt. Die Sperrung der Riedbahn ist der Beginn der großen Sanierungsoffensive der Deutschen Bahn (DB). Da kommt noch einiges auf uns zu.

Roboterhund ist neuer Mitarbeiter am Bahnhof Mainz-Bischofsheim

Bis 2030 will die Bahn wichtige Teilstrecken generalsanieren. Den Anfang macht die Riedbahn. Insgesamt wird es in ganz Deutschland 40 solcher Abschnitte geben, die jeweils für circa fünf Monate gesperrt werden. 2025 sind zum Beispiel die Strecken zwischen Emmerich und Oberhausen in Nordrhein-Westfalen und zwischen Hamburg und Berlin dran. Der letzte Abschnitt ist dann 2030 zwischen Mannheim und Karlsruhe.

Ziel der großen Modernisierung ist es, den Anteil der Fahrgäste zu verdoppeln und auch den Güterverkehr zu erhöhen. Das Gute ist – nach diesen ganzen Sperrungen und Ausfällen: Wenn die Arbeiten 2030 beendet sind, soll der Zugverkehr über Jahre ohne weitere Störungen und Sperrungen laufen.

Erste Arbeiten für die Generalsanierung der #Riedbahn – unserem Pilotprojekt fürs #Hochleistungsnetz. 500 Mitarbeitende sind ab Neujahr 24/7 am Netz und in den Stationen im Einsatz, um die Hauptarbeiten im Sommer vorzubereiten.

Infrago für Modernisierung der Bahn

Ab 1. Januar wird auch die Infrago ihre Arbeit aufnehmen, die neue Infrastrukturgesellschaft bei der Deutschen Bahn. Damit schaffe man „ die Voraussetzung, die gemeinsamen verkehrspolitischen Ziele zu erreichen “, sagte DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber. Bisher waren das Schienennetz und die Bahnhöfe in zwei Tochterunternehmen organisiert. In der Infrago werden die Bereiche nun zusammengeführt.

Pünktliche & zuverlässige #Bahn: Das soll die neue gemeinwohlorientierte #Infrastrukturgesellschaft bringen! Heute geht's los mit der #InfraGO! Das bedeutet u.a.: Gemeinsame Steuerung von #Bahnhöfen und #Schienennetz also effizientere Eisenbahninfrastruktur!

Als Teil der Strukturreform bei der Deutschen Bahn will man mit der Infrago die Versäumnisse vergangener Jahrzehnte bei der Modernisierung des Eisenbahnnetzes in Deutschland nachholen und die Qualität auf der Schiene verbessern. Eine Hauptaufgabe wird deshalb die Generalsanierung des Streckennetzes sein, deren Anfang der Riedbahn-Abschnitt ist.