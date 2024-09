per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Das wars: Claus Weselsky hat genug gestreikt. Nach 16 Jahren als GDL-Chef geht der Meister der Bahnstreiks in den Ruhestand. Deshalb gibts von uns ein paar mehr oder eher weniger ernst gemeinte Worte.

Wir sagen Dankeschööön für Jahre mit Streiks, Pendelchaos an den Bahnsteigen und ausgefallenen Zügen: Fehlenden Einsatz kann man Claus Weselsky definitiv nicht vorwerfen. Nach 16 Jahren an der GDL-Spitze ist jetzt Schluss.

GDL-Chef-Wechsel: Claus Weselsky geht, Mario Reiß kommt Erst zwei Jahre als Vize und seit 2008 als Vorsitzender stand Claus Weselsky an der Spitze der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) – und sorgte dafür, dass es für die Deutsche Bahn in den Tarifrunden ungemütlich wurde. Mit harten Bandagen kämpfte er für bessere Bedingungen seiner Gewerkschaftsmitglieder. Nicht selten waren das Mittel der Wahl tagelange Streiks, unter denen nicht nur das Unternehmen Deutsche Bahn litt, sondern vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger, die von A nach B kommen wollten oder mussten. Als letztes großes Projekt boxte er in diesem Jahr die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche für seine Lokführerinnen und Lokführer durch. Sein Verhandlungsstil war auch in Gewerkschaftskreisen nicht unumstritten. Die Bahn warf ihm egoistische Machtinteressen vor. Auf Weselsky folgt nun Mario Reiß als GDL-Chef. Er wurde am 3. September auf der Generalversammlung der Gewerkschaft als Nachfolger gewählt – und kündigte bereits an, er wolle sich „ nicht auf Erfolgen ausruhen “, sondern die Ziele der GDL „ auch künftig konsequent und gewissenhaft umsetzen “. Weselsky selbst wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Er habe „ in unterschiedlichen Funktionen unschätzbare Verdienste für die GDL erworben “, erklärte die Gewerkschaft. Zu dessen Verabschiedung kam auch Bahn-Personalvorstand Martin Seiler – Weselskys langjähriger Sparring-Partner. Der Ex-GDL-Chef will sich laut eigener Aussage auch im Ruhestand weiter zur Deutschen Bahn äußern.

Zum Ruhestand von Claus Weselsky: unser Comedy-Song!

Claus, kaum einer war uns beim Pendeln und Zug fahren so nah – wenn wir durch Zugausfälle und geplatzte Verhandlungsrunden in den Genuss kamen, ganz neue Ecken Deutschlands kennenzulernen! Unfreiwillig vielleicht, aber hey. Man muss ja das Beste draus machen.

Wir sagen Dankeschööön für gemeinsames Frieren an Bahnsteigen (für die gute Sache, das wollen wir hier auch mal festhalten!) und dass wir immer ein Gesprächsthema mit unseren Mitreisenden hatten. Und immer garniert mit deinen Punchlines – immerhin! Wir haben das nochmal zusammengefasst:

Claus, du begleitest uns beim Pendeln 4.9.2024 Unser Song für Ex-GDL-Chef Claus Weselsky! 😂 Dauer 1:16 min So oft hat Ex-GDL-Chef Claus Weselsky uns im Alltag begleitet – wir fassen das mal hier zusammen.

Aber lieber Claus, wir schauen nicht mit Ärger zurück (wer hat die Oasis-Anspielung erkannt?), und das sollst du auch nicht. Deshalb haben wir deine besten Punchlines mit dem passenden Song unterlegt. Hier kommt Weselsky feat. Oasis – Don't Look Back In Streik-Anger. ❤

Claus Weselsky feat. Oasis 4.9.2024 Don't Look Back in Anger: Die besten Sprüche vom Ex-GDL-Chef Dauer 2:26 min Wenn Claus Weselsky und Oasis einen Song gemeinsam aufnehmen, kommt ungefähr das dabei raus. Don't Look Back in Anger auf deine Zeit als GDL-Chef, Claus!

Na, sentimental geworden? Dass das in Verbindung mit Claus Weselskys Streik-Punchlines möglich ist, hätten wir auch nicht gedacht! Zugegeben, vielleicht lags auch mehr an Oasis als an Weselsky.

Im Gegensatz zu Weselsky feiern Oasis übrigens gerade ihr Comeback mit einer Tour durch Großbritannien und Irland. Please, Weselsky, warte mit einem möglichen Streik-Comeback noch ein bisschen. Wir hätten da noch ein paar Konzerte zu besuchen, Termine zu erreichen und Familienausflüge zu planen. Dankeschön! 🤗

Claus Weselsky ist nicht nur Comedy

Ja, das ist ein Comedy-Artikel – und das ist auch völlig okay! Wir möchten seinen Ruhestand humoristisch aufbereiten. Aber wie wir schon oben geschrieben haben: Fehlenden Einsatz kann man Claus Weselsky nicht vorwerfen.

Mit den Streiks hat er sich als Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) unter anderem für bessere Arbeitsbedingungen und faire Löhne eingesetzt. Wir haben mit einem Lokführer gesprochen und nach seinem Blick auf die Aktionen der GDL gefragt:

SWR3 Redakteur Jakob Reifenberger schreibt in einem Posting auf dem Instagram-Kanal von SWR3 an Claus Weselsky. Er sagt: Ja, die GDL-Streiks von Weselsky haben uns Zeit und Nerven gekostet. Aber wünschen wir uns nicht alle einen Weselsky in unserem Job? Und: Es gibt ja schon einen Nachfolger ...