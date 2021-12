Dieser Gewinn sorgt lange für Freude, denn das neue SWR3-Digitalradio hat die einfachste Bedienung, die es gibt. Dafür wollen wir nur von euch wissen warum ihr gerne uns hört.

Auspacken, einschalten und SWR3-Knopf drücken — so einfach kann Radio hören sein. Digitalradios suchen automatisch und blitzschnell die Sender, die im Klartext eingespeichert werden – ganz ohne nervige Frequenzsuche. Im Display ist nicht nur der SWR3-Elch zu sehen: Der aktuell gespielte Song wird mit Coverbild angezeigt, ihr bleibt mit der Nachrichtenschlagzeile besser informiert und bekommt angezeigt, wer gerade moderiert.

Sowohl im Radio als auch online hast du die Chance darauf, eines der Original SWR3-Digitalradios zu gewinnen.

Schreibe uns hier, warum du gerne SWR3 hörst und wenn du möchtest, kannst du uns noch ein Foto schicken, wo du uns am liebsten hörst. Der Online-Aktionszeitraum geht vom 29.11. bis zum 03.12.2021.

Warum hörst du gerne SWR3? Wenn du möchtest, kannst du uns hier noch ein Foto schicken, wo du uns am liebsten hörst.

Ab 1.12. bis 3.12. habt ihr im Radio zwischen 8 und 18 Uhr täglich die Chance in vier Spielrunden, ein Original SWR3-Digitalradio zu gewinnen. Und dafür müsst ihr nicht mehr tun, als SWR3 hören und bei uns anzurufen. Denn vier Mal am Tag machen wir in bestimmten Stunden einen Zehn-Minuten-Slot auf. Wenn ihr innerhalb dieser zehn Minuten bei uns anruft, sichert ihr euch mit etwas Glück ein Digitalradio. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr immer kurze Zeit später im Radio. In welchen Stunden wir die Zehn-Minuten-Slots öffnen, erfahrt ihr, wenn ihr SWR3 hört.

Gewinn-Hotline

01802 – 929 100

Pro Anruf 6 Cent aus dem Festnetz. Mobil max. 42 Cent

Bonussender bei SWR3-Events

Zu den bereits erwähnten Infos auf dem Display gibt es aber noch mehr! Regelmäßig gibt es bei SWR3 Events wie dem New Pop Festival ganz eigene Kanäle, so dass ihr zum Beispiel Livekonzerte exklusiv nur am Digitalradio mithören könnt, als ob ihr vor Ort wärt.

DAB+: Besser für die Ohren

Apropos hören — kein Rauschen ist bei Digitalradio normal, aber auch der Klang selbst ist im direkten Vergleich mit dem analogen Empfang, den unser Radio auch noch kann, deutlich besser. Übrigens ist auch noch Internetradio und Bluetooth für euer Handy mit drin – einen extra Bluetooth Lautsprecher könnt ihr euch also sparen.

Gut für die Umwelt

Obwohl der Klang wesentlich besser ist und so viele Zusatzinfos übertragen werden, sind dafür weniger Sender nötig, die dazu auch noch mit fast 90 Prozent weniger Leistung viel Strom sparen. Die Sendeanlagen für das Digitalradio verbrauchen maximal 10 kW, in den meisten Fällen liegen sie bei 2 bis 5 kW, während UKW Anlagen bis zu 100 kW Strom verbrauchen.

Digitalradios sind zukunftstauglich

Die Entwicklung des Digitalradios ist noch lange nicht zu Ende, also lasst euch überraschen, was euer Digitalradio in Zukunft noch anzeigen und spielen wird, wenn euer altes analoges Radio schon längst keinen Empfang mehr hat.

DAB+: Verbreitung der Digitalradios Besserer Klang und mehr Sender: Vieles spricht für das Digitalradio. Und der Empfang wird immer weiter verbessert. In SWR3Land wurden in diesem Jahr fünf neue DAB+-Standorte in Betrieb genommen, drei in Rheinland-Pfalz, zwei in Baden-Württemberg. Für nächstes Jahr sind 19 neue Standorte geplant. Wie verläuft die Verbreitung der Digitalradios in SWR3Land? Rheinland-Pfalz: Sender entstehen zum Beispiel in Mudersbach an der Sieg, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, oder in der Eifel in Daleiden und Bleialf. Baden-Württemberg: Neue Sender kommen unter anderem in Konstanz am Bodensee, in Waldstetten-Gmünd im Ostalbkreis und in Herbrechtingen bei Heidenheim dazu. Andreas Reinhardt aus der Wirtschafts-Redaktion sagt dazu: „ Da werden gezielt Lücken geschlossen. Es tut sich also was beim Ausbau, immer mehr Gebiete werden versorgt. “ Ende diesen Jahres erreicht DAB+ beim Outdoor-Empfang, der fürs Autofahren wichtig ist, in Rheinland-Pfalz 93 Prozent der Fläche in Baden-Württemberg über 97 Prozent. „ Problematisch ist ja der Empfang in längeren Tunnel, hier werden aber immer öfter Tunnelfunkanlagen für DAB+ nachgerüstet, zum Beispiel ist jetzt auf der Autobahn A7 im Virngrundtunnel im Ostalbkreis oder auf der A8 im Lämmerbuckeltunnel bei Göppingen Digitalradioempfang ohne Unterbrechung möglich. “ DAB+: Marktsituation der Digitalradios Es hat geklappt, die Zahl der Digitalradios ist stark gestiegen. Der Trick war: Seit Jahresbeginn müssen Autohersteller Neuwagen mit einem Digitalradio ausstatten. Auch wenn das stationäre Radio ein Display mit Sendernamen hat, muss es digitale Sender empfangen können. So stieg die Zahl der digitalen Radios um 30 Prozent. Innerhalb eines Jahres kamen mehr als 5 Millionen Geräte hinzu. Wie ist die Marktsituation der Digitalradios in SWR3Land? Andreas Reinhardt aus der SWR-Wirtschaftsredaktion sagt dazu: „ In Baden-Württemberg hat mittlerweile fast jeder dritte Haushalt ein Digitalradio, heißt es im aktuellen Digitalisierungsbericht der Mediananstalten. “ Damit ist Baden-Württemberg auf Platz drei, hinter Bayern und Sachsen-Anhalt. „ In Rheinland-Pfalz steht in jedem vierten Haushalt ein DAB+-Gerät. Aber auch hier sind wie in Baden-Württemberg die Wachstumszahlen groß, plus 16 und plus 22 Prozent, innerhalb eines Jahres. “ Und der Trend hält an: Ein Fünftel der Autoradios in Deutschland sind DAB+-Geräte. „ Dieser Wert wird in Zukunft weiter kräftig ansteigen, sagen die Experten, weil auch durch den Umstieg auf E-Mobilität mehr Neuwagen gekauft werden. “

Teilnahmebedingungen zur Verlosung von Original SWR3 Digitalradios

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um ein DAB+-Radio, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts - vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Das Radio-Gewinnspiel findet zwischen dem 1.12.2021 und dem 3.12.2021 jeweils in vier Spielrunden zwischen 8 Uhr und 18 Uhr im Programm von SWR3 statt.

Für das Online-Gewinnspiel registrieren kann man sich in dem man sich, zwischen dem 29.11.2021, 5:00 Uhr und dem 3.12.2021, 18:00 Uhr, ins Gewinnspielformular auf www.SWR3.de einträgt. Sollte ein Foto bei der Registrierung hochgeladen werden, erklärt die/der Teilnehmende sich damit einverstanden, dass SWR3 das eingesandte Fotomaterial gegebenenfalls bearbeitet und auf www.SWR3.de, auf den Social-Media-Accounts von SWR3, im SWR3 Magazin und in diversen anderen Medien veröffentlicht wird. Dabei ist SWR3 ist nicht verpflichtet, das bereitgestellte Foto auf potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. Mit dem Hochladen eines Fotos erklärt die/der Teilnehmende, dass der Inhalt frei von Rechten Dritter ist, also dass der Inhalt entweder von ihr/ihm stammt oder sie/er die Einwilligung der Urheberin/des Urhebers hat. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer stellt den SWR von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund des durch die/den Teilnehmenden bereitgestellten Fotos entstanden sind. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer erklärt, den SWR in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen. SWR3 ist berechtigt, Einsendungen abzulehnen, wenn sie nach einer sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.

Gewinn

Ein DIGITRADIO 303 SWR3 Edition von TechniSat.

Durchführung des Gewinnspiels im Programm von SWR3

In den Stunden, in denen die Spielrunden stattfinden, gibt es jeweils einen 10-Minuten-Slot, in dem man auf der Gewinnspielhotline 01802-929 100 (pro Anruf 6 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil maximal 42 Cent) anrufen kann, um sich fürs Gewinnspiel zu registrieren. Die Gewinne werden unter den teilnahmeberechtigten Gewinnspielteilnehmer*innen der jeweiligen Spielrunde ausgelost. Ob man gewonnen hat, erfährt man dann kurze Zeit später im Radio.

Alle Gewinner*innen werden zwischen dem 1.12.2021 und dem 6.12.2021 telefonisch kontaktiert und danach per Mail, über die Details der Gewinnzustellung, informiert.

Durchführung des Online-Gewinnspiels auf www.SWR3.de

Der Gewinn wird unter allen teilnahmeberechtigten Gewinnspiel-Teilnehmer*innen verlost.

Alle Gewinner*innen werden am 6.12.2021 per Mail, über den Gewinn und die Details der Gewinnzustellung, informiert.

Sofern die/der Gewinner*in nicht erreichbar ist bzw. sie/er nicht innerhalb von 24 Stunden auf die Gewinnermail antwortet, verfällt der Gewinn. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Hinweise zum Gewinn

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), ein Weiterverkauf ist nicht erlaubt.

Sonstiges

Bei dem Gewinn handelt es sich nicht um vom SWR verantwortete Produkte. Verantwortlicher Hersteller ist die TechniSat Digital GmbH, Daun. Etwaige Ansprüche, die durch die Produkte oder deren Benutzung entstehen, sind gegenüber der Firma TechniSat Digital GmbH geltend zu machen.

Der SWR ist berechtigt, die Daten der Gewinnerin/des Gewinners an den Kooperationspartner und dessen Ausführungsgehilfen zu übermitteln, um die Durchführung des Gewinns zu ermöglichen. Die Versendung des Gewinns erfolgt durch den Gewinnspender, die Firma TechniSat GmbH, frei Haus. Zu diesem Zweck werden die Gewinnernamen und Gewinneradressen an den Gewinnspender und auch an das ausführende Logistikunternehmen weitergegeben.

Die Versorgung von DAB+ im Sendegebiet des Südwestrundfunks ist nicht flächendeckend, der SWR kann nicht garantieren, dass Sie überall im SWR3 Sendegebiet auch tatsächlich DAB+-Empfang haben. Infos zum Empfang gibt es u.a. hier: www.digitalradio.de

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Die Gewinnerin/der Gewinner erklärt sich auch bereit, für eine weitergehende Berichterstattung zur Verfügung zu stehen. Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiter zu geben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung pandemiebedingt, aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder die TechniSat Digital GmbH zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wichtig: Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Spender der Geräte ist die TechniSat Digital GmbH, Daun