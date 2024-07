per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Der Tank ist fast leer, die Spritpreise sind aber gerade auf dem Tageshoch. Da kommt schnell die Frage auf: Was kann passieren, wenn ich den Tank leer fahre und schadet das dem Auto? Malte Dedecek aus dem SWR3-Verkehrszentrum kennt die Antworten.

Ob ihr ohne Sprit einen größeren Schaden habt, hängt von eurem Auto ab. Bei älteren Autos kann die Einspritz- oder Benzinpumpe durch das Leerlaufen kaputt gehen. Die werden durch den Sprit gekühlt und geschmiert ohne Sprit entsteht dann schnell ein Schaden. Im schlimmsten Fall geht sogar der Motor selbst durch das Trockenlaufen kaputt.

Schaden durch leeren Tank? Kommt aufs Auto an!

Bei alten Dieselmotoren entsteht wahrscheinlich kein Schaden, aber das Kraftstoffsystem muss dann entlüftet werden, was schon etwas aufwendiger ist. Ganz neue Autos bekommen wahrscheinlich keinen Schaden, aber es können Schmutzpartikel, die sonst unten im Tank liegen, angesaugt werden und am Partikelfilter hängen bleiben, sodass der Motor nicht mehr so effizient läuft.

Generell empfehlen Experten, das nicht auszuprobieren und spätestens, wenn die Reserveleuchte angeht auch wirklich tanken zu fahren.

Wer mit leerem Tank liegen bleibt, dem droht ein Bußgeld

Was viele nicht wissen: Abgesehen davon droht auch ein Bußgeld, wenn der Wagen mit leerem Tank stehen bleibt. Mindestens 30 Euro werden fällig – auf Autobahnen und Schnellstraßen werden 70 Euro fällig und es gibt einen Punkt in Flensburg.

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de