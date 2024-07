per E-Mail teilen

Wenn Peter Fox bei Das Fest dazu einlädt, auf der Bühne mit ihm zu tanzen ... dann heißt es wohl: Jetzt wird getanzt! Hier gibts die Highlights!

Zum Geburtstag mit Peter Fox die Bühne rocken? Das geht nur bei Das Fest! ❤

Wer hat noch Bock auf die Bühne zu kommen?

Auf die Frage gibt es ja wohl nur eine Antwort. Natürlich will Karlsruhe mit Peter Fox auf der Bühne die unglaubliche Kulisse und den Blick auf den Mount Klotz feiern. Aber wen Peter Fox dann zufällig auf die Bühne holt, ist einfach zu schön! Eine junge Frau, die einfach heute Geburtstag hat, wird von Peter Fox ausgewählt. Das ist ja wohl das beste Geschenk! Gemeinsam mit Peter Fox, anderen Karlsruhern und Tänzern darf sie auf der Bühne tanzen.

Peter Fox bringt den Hügel zum Swingen

Nachdem Peter Fox Anfang Juli beim Pinot and Rock in Braisach am Rhein das Publikum mit seiner Show schon verzaubert hat, dürfen jetzt die Karlsruher im Beat wippen und die Hüften kreisen lassen. Unterstützt wird Peter Fox von vielen Tänzern, die einfach eine einzigartige Stimmung auf und vor der Bühne schaffen!

Und wie geht es nochmal? „ Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen ... “

Direkt swingen alle mit dem Beat und langsam steigt der warme Dampf den Hügel hinauf. Textsicher stimmt der ganze Hügel ein und sorgt für die typische Stimmung beim Fest: Der Hügel swingt und klingt.

Abriss bei Das Fest mit Schüttel deinen Speck

Schüttel deinen Speck und Karlsruhe so: na aber sowas von! Auf der Bühne, vor der Bühne und auf dem Hügel: Überall wird der Speck geschüttelt und Karlsruhe feiert Peter Fox-Song. „ Ihr seht so müde aus. Karlsruhe seid ihr überhaupt noch fit? “

Aber Karlsruhe ist noch lange nicht müde! Hier kommt der Beweis:

Peter Fox ist beliebter Act bei Das Fest in Karlsruhe

2022 hat Peter Fox gemeinsam mit Seeed den Hügel zum Schwingen gebracht.

Insgesamt ist er damit schon zum vierten Mal in der badischen Stadt zu Gast. Das Besondere bei seinen Auftritten nun: Fans und Tanzbegeisterte haben bei seinen Auftritten die Möglichkeit, mit ihm auf der Bühne zu stehen und im Hintergrund für gute Stimmung zu sorgen. Was für ein magischer Moment! Das findet auch Karlsruhe und feiert den Auftritt von Peter Fox am Donnerstagabend.

Wenn Karlsruhe die Antwort ist ...

