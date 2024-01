Wir machen 2024 für euch zu einem großartigen Musikjahr. Gewinnt hier Tickets für die besten Festivals und Konzerte! Wen wollt ihr dieses Jahr unbedingt live sehen?

Wenn die Band die Bühne betritt, man den Bass im Bauch spürt und mit tausenden Menschen gemeinsam singt, tanzt, springt und klatscht... Konzerte machen einfach nur glücklich! Deswegen haben wir von SWR3 Tickets für die besten Konzerte und Festivals in diesem Jahr für euch klargemacht.

Mit SWR3 die Stars live erleben – so könnt ihr Tickets gewinnen:

Wählt euer Lieblings-Event 2024 aus und hört SWR3.

Tickets gibt es jeden Morgen vom 8. bis 12. Januar.

Mit etwas Glück gewinnt ihr in der Morningshow (ab 7 Uhr) oder tagsüber für euch und eure Begleitung.

Jeden Tag wird ein anderes Konzert oder Festival verlost.

Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender sind die Veranstalter der jeweiligen Events.

Freut euch auf diese Festivals und Konzerte 2024

Wir starten unsere Gewinn-Woche am Montag (08.01.) mit den Fantas in ihrer Heimatstadt. Für Oktober haben die Stuttgarter Rapper ihr elftes Album angekündigt, mit dem sie auf Tour gehen. Neben den neuen Songs von Long Player wird es bei den Konzerten natürlich auch alle großen Fantas-Hits geben.

Da freuen wir uns dann selber drauf, wenn zum Beispiel ‚Zusammen‘ oder ‚Troy‘ kommt, wo die Leute einfach am meisten abgehen. Klar, spielst du es immer wieder, aber es gehört einfach in die Show. Es wäre arrogant zu sagen, dass wir das nicht mehr hören können. Die Energie zwischen Publikum und Band ist ja das Entscheidende beim Livespielen und da braucht man einfach Hits.

Bei diesem neuen Festival geht es vor allem um zwei Dinge: Wein und Musik. Tickets für das Pinot and Rock in Breisach am Rhein könnt ihr am Dienstag (09.01.) bei SWR3 gewinnen. Bereits bestätigt sind einige der besten deutschen Sänger: Peter Fox, Nico Santos oder Joris. Und für den Rock sorgen die Scorpions oder Alice Cooper.

Es ist die einzige Chance, Bruce Springsteen dieses Jahr in Deutschland live zu sehen. Tickets dafür for free bekommt ihr bei uns am Mittwoch (10.01.).

Ein Springsteen-Konzert ist ein fast dreistündiges Spektakel voller Energie, positiver Emotionen und musikalischer Qualität. Und mit seinen 74 Jahren ist der Boss, wie ihn seine Fans nennen, immer noch erstaunlich aktiv und motiviert: Er verteilt Handshakes, gibt Küsschen an das Publikum in den ersten Reihen und verschenkt jede Menge seiner Gitarren-Plektren, die scheinbar in unendlicher Zahl in seinen Hosentaschen vergraben sind. Auch seine E-Street-Band gehört immer noch zu den besten Rock’n’Roll-Bands der Welt.

Sichert euch eine Zusatz-Chance für Tickets für Bruce Springsteen: Unter allen Abonnentinnen und Abonnenten des SWR3-Newsletters verlosen wir 1x2 Tickets für den Boss! Jetzt noch schnell anmelden:

Die Sängerin geht in Runde zwei ihrer Summer Carnival Tour. Am Donnerstag (11.01.) habt ihr bei uns die Chance, Tickets für das Konzert in Stuttgart zu gewinnen.

Pink ist seit Jahren DER Standard für Live-Shows: aufwendige Bühnendeko, Elemente wie im Zirkus mit Akrobatinnen und Akrobaten oder wie im Theater mit Tänzerinnen und Tänzern. Für ihre Konzerte muss Pink topfit sein und braucht eine unglaubliche Körperbeherrschung, denn sie singt, während sie kopfüber an einem Bungee-Seil hängt oder kreuz und quer über das Publikum fliegt.

Zum Abschluss unserer Gewinn-Woche gibt es am Freitag (12.01.) noch einen echten Hammer: Wir schenken euch 3-Tages-Tickets für das Festival, bei dem Ed Sheeran als Headliner auf der Bühne steht! Außerdem bereits bestätigt sind Pop-Punk-Queen Avril Lavigne oder das Hamburger Hip-Hop-Kollektiv Deichkind.

