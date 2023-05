per E-Mail teilen

Mit SWR3 ganz nah an den Stars – das geht bei Peter Fox am 13. Juni. Hier lesen, wie ihr dabei sein könnt!

Steh’ mit Peter Fox auf der Bühne in Freiburg!

Peter Fox live erleben? Geht – und zwar am 13. Juni in Freiburg! Das Konzert ist zwar schon ausverkauft, SWR3 hat aber exklusive Last-Minute-Tickets klargemacht. Gewinnen könnt ihr sie ganz einfach auf unserem Instagram-Account und in unserem Newsletter.

Besonderes Special für das Gewinnspiel auf Instagram: Ihr könnt nicht nur die Tickets gewinnen. Zusätzlich dürft ihr während des Konzerts zu Peter Fox auf die Bühne! Näher dran an den Stars geht eigentlich gar nicht.

Alles, was ihr tun müsst, ist dieses Formular ausfüllen – schon seid ihr im Lostopf für 2x2 Tickets für das Konzert von Peter Fox in Freiburg. Also holt die Kalender raus und schaufelt euch schonmal den 13. Juni frei!

Erhöht eure Gewinnchancen, indem ihr euch nicht nur für den Newsletter anmeldet, sondern auch bei unserem Gewinnspiel auf Instagram teilnehmt! Dort verlosen wir nämlich auch nochmal zwei Karten für das Konzert mit Peter Fox in Freiburg. Am 5. Juni werden wir auf unserem Kanal ein Bild posten – bis 8. Juni habt ihr Zeit, um teilzunehmen.

Darf ich die Tickets weitergeben? Ab welchem Alter darf ich teilnehmen? Schaut unbedingt in unsere Teilnahmebedingungen!

Comeback von Peter Fox mit der Single „Zukunft Pink“

14 Jahre war Pause, im Oktober 2022 kam Peter Fox dann endlich wieder zurück! Mit seiner neuen Single „Zukunft Pink“ hat er die Singlecharts aufgemischt: Fünf Wochen lang hielt sie sich auf Platz 1. Sein Comeback feiert er aber nicht allein: In „Zukunft Pink“ singt Inéz den Refrain. Ihr eigentliches Duo „Ätna“ gilt als einer der spannendsten neuen Acts im Indie-Bereich.

„Love Songs“: neues Fox-Album seit 26. Mai!

Nach der ersten Single ist inzwischen auch sein Album „Love Songs“ draußen. Und nein, es ist kein Album voller Balladen am Klavier. Die 35 Minuten füllt der Stadtaffe 2.0 wie wir ihn in Erinnerung haben – mit Percussion-Elementen, Drums und electronic dance music. Nur von allem noch mehr. Vorab veröffentlicht wurde außer „Zukunft Pink“ auch der Album-Opener „Ein Auge blau“.

Das eine Auge blau, den Mund voll mit Dreck.

Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck.

Mein Cockpit getroffen, aber das steck ich weg.

Bin nicht kaputt, nur ein bisschen defekt.

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „Mit SWR3 ganz nah an den Stars“, das von SWR3 veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk - Anstalt des öffentlichen Rechts – vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden, kurz SWR.

Gewinnspiel auf Instagram

Gewinn: Die/der Gewinner:in kann am 13.6.2023 beim Peter Fox Open Air in Freiburg Teil der Peter Fox Show werden und beim Konzert mit Peter Fox auf der Bühne stehen.

Durchführung: Die Gewinnerin/der Gewinner wird am 9.6.2023 per persönlicher Nachricht über Instagram über den Gewinn informiert. Sofern die/der Gewinner:in sich nicht innerhalb von 2 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Nachrichten-Eingänge regelmäßig checken. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über ihr/sein Alter getäuscht haben, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Gewinnspiel im Newsletter

Gewinn: Jede/r Gewinner:in kann mit einer Begleitperson beim Peter Fox Open Air in Freiburg am 13.6.2023 dabei sein.

Durchführung: Die Gewinner:innen werden am 7.6.2023 per Mail über den Gewinn informiert. Sofern die Gewinner:innen sich nicht innerhalb von 2 Stunden nach der Kontaktaufnahme per Mail zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird eine neue Gewinnerin/ein neuer Gewinner ermittelt. Die Gewinnspielteilnehmenden sollten deshalb ihre Nachrichten-Eingänge regelmäßig checken. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR3 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Sollte ein/e Gewinnspiel-Teilnehmer:in über ihr/sein Alter getäuscht haben, ist der Gewinn nichtig, wenn sich die Angabe unwahrer Tatsachen herausstellt.

Teilnahmeberechtigung

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre.

Hinweis zum Gewinn

Der Gewinn kann nur zu dem festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder eine Umwandlung in andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar (auch nicht innerhalb der Familie), sondern nur für die eigene Verwendung gedacht. Ein Weiterverkauf der Zugangsberechtigung ist nicht erlaubt.

Erweiterungen des Gewinns sind leider nicht möglich.

Sofern das Event aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder der Ablauf des Events Änderungen erfährt sind Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen ausgeschlossen.

Sonstiges

Die An- und Abreise zum bzw. vom Event-Ort wird von der/vom Teilnehmer:in selbst sowie auf eigene Kosten und eigenes Risiko organisiert und durchgeführt.

Die/der Teilnehmende akzeptiert, dass es sich bei dem Event nicht um vom SWR verantwortete Leistungen handelt. Für die Teilnahme an dem Event gelten die entsprechenden AGBs des Veranstalters.

Die/der Teilnehmende erklärt sich damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels gespeichert und genutzt werden.

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass ihr/sein Name, ihr/sein Wohnort sowie Gespräche mit ihr/ihm im Programm von SWR3 veröffentlicht werden.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es auf https://www.swr3.de/datenschutz.

Der SWR ist ebenso berechtigt, den Namen, den Wohnort der Gewinnerin/des Gewinners, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden oder den Spielmodus zu ändern. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmer:innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR oder den Veranstalter des ausgewählten Events zu.

Der SWR kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste oder sonstige Dienstleister ist nicht zulässig.

Aktive und ehemalige Mitarbeitende des SWR, der SWR Media Services GmbH, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dieser Gewinn wird nicht aus dem Rundfunkbeitrag finanziert. Gewinnspender ist der Veranstalter des Events.