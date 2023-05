Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Ursprünglich habe ich Musikwissenschaften in Karlsruhe studiert. Sperrig klingender Schwerpunkt: Vermittlung (musik)wissenschaftlicher Inhalte für ein nichtwissenschaftliches Publikum. Während meines Masterstudiums habe ich das in der SWR Classic Redaktion umgesetzt. Seit Januar 2021 arbeite ich für das Online-Team von SWR3 als Redakteurin und Head of Website.

Das mache ich bei SWR3:

Mein Tag beginnt fast immer mit einem Blick in die Abrufzahlen der Website: Welche Artikel haben unsere Leserinnen und Leser am Vortag besonders interessiert, wo gibt es Nachholbedarf? Das ist einer der Faktoren für die Themenauswahl für den neuen Tag. Danach schreibe ich vor allem Service-Artikel und Faktenchecks oder kümmere mich um die Weiterentwicklung von swr3.de – es gibt ja immer Dinge, die man verbessern kann! Wenn ich gerade nicht an der Website oder Artikeln arbeite, beantworte ich Hörermails an info@swr3.de und moderiere die Kommentare in unserem Facebook- und Instagramkanal.

So würde man mich zitieren:

Zu dem Thema haben wir einen Artikel auf SWR3.de!

Diesen Song höre ich immer: „Numb“ von Dotan. Beim New Pop Festival live gehört und nicht mehr davon losgekommen.

Das mag ich in SWR3Land am meisten: Es gibt wunderschöne Wanderwege in SWR3Land. Da muss der Urlaub keine Fernreise sein: einfach mal die Region erwandern.

Nach einer Wanderung gibt es oft mein zweites Highlight in SWR3Land: Spätzle – aber bitte nicht die gekauften. Spätzle müssen selbst gemacht und vom Brettle g’schabt werde!

Darüber lache ich: Situationskomik und verdrehte Sprichworte: Bitte nicht wirklich das Pferd von hinten aufrollen.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Supernatural: Old but gold. Monster jagen, mit übernatürlichen Wesen verhandeln, alles ein bisschen blutig aber noch harmlos genug, damit ich es aushalte. Spoiler: In jeder der 15 Staffeln geht die Welt fast unter und einer der Hauptcharaktere stirbt. Um dann in der nächsten Staffel doch wieder aufzutauchen. Liebs.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Wäscheberge. Ich geb‘s ja zu. Und jetzt erzählt mir nicht, das wäre bei euch anders!

Diesen Menschen/Seiten folge ich:

@Officialsadbeige: Warum ist es plötzlich ein Trend, alles und jeden in beige einzupacken?

@aroundtheworld: Alles über Sprachen und Verständigung rund um die Welt. Ein bisschen nerdy, aber echt interessant.

@swr3online: Immer aktuelle Infos, Comedy, Musiknews und manchmal auch einfach nur Feel-Good-Posts. Muss ich noch mehr sagen? ❤