Er ist einer der wandlungsfähigsten Schauspieler Deutschlands. Ausgezeichnet wurde er mit dem Deutschen Filmpreis für seine Darstellung des Liedermachers Gundermann – dem singenden Baggerfahrer aus der Lausitz. Den nächsten Filmpreis erhielt er für seine Rolle als Anwalt in „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“. 2025 ist er gleich zweimal in der Kategorie Bester Nebendarsteller nominiert – für „Köln 75“ und „In Liebe, Deine Hilde“.

In diesem Podcast hört ihr ein fiktives Interview mit Gundermann, bei dem Alexander Scheer hörbar Spaß hatte: Er antwortet ausschließlich mit Songzeilen aus Gundermanns Liedern. Ein herrliches Gespräch, denn Alexander Scheer ist ein bisschen verrückt, ein bisschen schräg – und sehr neugierig auf alles, was er noch nicht kennt.

Podcasttipp „Fühlst Du’s? Was Musik mit uns macht“: https://www.ardaudiothek.de/sendung/fuehlst-du-s-was-musik-mit-uns-macht/14239057/