Meltem Kaptan ist Comedienne, Moderatorin und Schauspielerin. Sie gewann einen Silbernen Bären für ihre Rolle in „Rabiye Kurnaz vs. George Bush“. Meltem ist aufgewachsen in einem Dorf in Ostwestfalen, ihre Eltern stammen aus der Türkei. Damit ist sie eine Vermittlerin zwischen den Kulturen und spielt auf der Bühne gerne mit den jeweiligen Klischees.

Ein wunderbares und sehr amüsantes Gespräch über politische Korrektheit und wann es aber auch zu viel ist und wie die Gesellschaft wieder zusammenrücken könnte. Sie erzählt von nervenaufreibenden Casting-Prozessen und einem skurrilen Highlight ihres Lebens: eine Einladung zum Vatikan, bei dem sie Comedy-Größen aus der ganzen Welt wie Jimmy Fallon oder Whoopi Goldberg getroffen hat.