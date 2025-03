Sind wir doch mal ehrlich: Bei Monopoly gewinnt immer dieselbe Person, oder?! Höchste Zeit, dass ihr diese Person werdet. Wir haben uns für euch auf die Suche nach den besten Tricks gemacht!

Zwei Fragen müssen wir euch am Anfang einfach stellen:



Wer gewinnt bei euch immer beim Monopoly spielen? Wie oft spielt ihr Monopoly wirklich zu Ende?

Schreibt uns das mal in die Kommentare unter dem Artikel – wir sind ehrlich gespannt auf eure Antworten! Denn wir haben so das Gefühl, dass das in jeder Runde gleich läuft: Es gewinnt immer dieselbe Person und NIE wird bis zum bitteren Ende gespielt. Ist das bei euch auch so?

Hier klicken und direkt nach unten zu den Kommentaren springen. ⬇️

So gewinnt ihr bei Monopoly: Tricks vom Profi

Aber kommen wir zum eigentlich wichtigen Teil: Wie ändern wir das – wie werden wir zur Gewinnerin oder zum Gewinner des Spiels? Wir haben Profi-Spieler Marcel gefragt. Er war Vermieter (im echten Leben) und gibt zu Monopoly offen zu:

Mir hat das immer Spaß gemacht, die anderen in den Ruin zu treiben, wenn ich ehrlich bin.

Mit Strategie zu gewinnen dürfte bei manchen unliebsame Erinnerungen an die Schulzeit wecken – Marcel sagt: Mathematik ist unerlässlich, um zu gewinnen. Er berechnet Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Straßen, Häuser und Hotels. Uns hat er die wichtigsten Punkte verraten – ganz ohne Taschenrechner!

Die Top 3 Tricks: So gewinnst du endlich bei Monopoly

Dein Weg zu Ruhm und Reichtum 18.3.2025 So gewinnst du endlich bei Monopoly Dauer 1:14 min Einmal nicht bankrott vom Tisch aufstehen, weil die Tante, der kleine Bruder oder die gerissene Oma sich alles unter den Nagel gerissen hat? Wir haben die besten Tricks gesucht, wie man bei Monopoly gewinnt! Wohl bkomms.

Trick 1 Bei Monopoly auf die besten Straßen setzen: Schlossallee adé!

Viele zielen auf die teuren Straßen: Wer auf der Schlossallee blechen muss, ist auf einen Schlag eine Menge Geld los. Marcels Strategie sieht anders aus. Laut ihm sind die orangenen Straßen die ertragreichsten! Das liegt an ihrer Platzierung auf dem Brett: Wer aus dem Gefängnis kommt, landet fast schon zwangsläufig auf der Reihe. Konzentriert euch also am besten auf die



Münchner Straße,

Wiener Straße und

Berliner Straße.

Trick 2 Strategie: Häuser und Hotels bei Monopoly kaufen

Marcel kauft so viele Häuser wie möglich. Das hat zwei Gründe: Auf der einen Seite müssen Spielerinnen und Spieler mehr bezahlen, wenn sie auf seine Straßen kommen. Auf der anderen Seite kauft er anderen aber auch die Häuser weg! Es gibt nämlich nur eine begrenzte Anzahl davon. Wenn die alle Marcel gehören, kommt er bei anderen Straßen selbst verhältnismäßig günstig weg. Der Kreislauf setzt sich weiter fort:

Und wenn dann irgendwann ein Hotel drauf gebaut wird, dann sind die Häuser wieder frei.

Bei Monopoly wird erfahrungsgemäß nicht viel Rücksicht auf andere Spieler genommen; aber gilt das auch für Kinder?

Trick 3 Bei Monopoly im Gefängnis Zeit schinden?

Sich einfach im Gefängnis die Zeit vertreiben, während die anderen ihr Geld verlieren? Kann eine Strategie sein. Marcel gibt aber den Tipp, nicht zu früh damit zu starten: Das hilft erst sehr spät im Spiel.

„ Wenn du zu diesem Zeitpunkt schon genug Geld gesammelt hast, dann ist es bestimmt ein valider Punkt “, meint er im SWR3 Interview. Denn es gibt ein großes Problem bei diesem Trick: Man verliert zwar kein Geld auf fremden Straßen, hat aber auch keine Einnahmen mehr!

Monopoly dauert euch viel zu lange und ihr habt viel mehr Lust auf einen weiteren Spieleklassiker? Dann pimpt doch mal euer Uno-Spiel auf! Mit Regeln, die eigentlich offiziell sind ...

Katy Perry zieht dich bei Monopoly ab

Ja, richtig gehört: Katy Perry ist begeisterte Monopoly-Spielerin. Zu ihrem 40. Geburtstag hat sie ein Monopoly Turnier mit ihrer Familie veranstaltet. In der Vogue hat sie dazu gesagt: „ Egal, ob du 8 oder 80 bist, ich werde deine Bank melken! “ – Katy Perry. 40. Popstar. Erbarmungslos.

Solltet ihr jemals in die Situation kommen, gegen Katy Perry Monopoly zu spielen: Übt vorher lieber noch mal mit Marcels Tipps! Vielleicht sitzt dann auch Ehemann Orlando Bloom mit am Brett. Im SWR3 Interview hat sie von dem Moment erzählt, als sie sich in ihn verliebt hat ... Leider nicht beim Monopolyspielen:

Monopoly-Spiel kürzer spielen

Oben haben wir euch schon gefragt, wer das Spiel denn wirklich zu Ende spielt. Dass das bei den wenigsten Gruppen der Fall ist, haben inzwischen sogar die Hersteller mitbekommen und reagiert: Mit der kurzen Ausgabe soll die Spieldauer auf die Hälfte reduziert werden. Das funktioniert unter anderem über Erweiterungen:

Damit kann man nicht nur einzelne Bahnhöfe und Straßen, sondern einfach alle Felder kaufen. Eine andere Erweiterung stockt zum Beispiel die Ereigniskarten auf. Jackpot ist die Sofortgewinn-Karte: Wer die zieht hat ... ihr könnt es euch denken. Sofort gewonnen.