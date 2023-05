Am 24. Juni spielt Mark Forster das bisher größte und wichtigste Konzert seines Lebens: auf dem „Betze“, das Fußballstadion des 1. FC Kaiserslautern.

Durch seine Debütsingle Auf dem Weg wurde Mark Forster bekannt. 2012 haben wir ihn als Newcomer zum SWR3 New Pop Festival geholt. Jetzt steht ein ganz besonderes Homecoming-Konzert für ihn an: Er spielt am 24. Juni auf dem Betzenberg, dem Fritz-Walter-Stadion, in dem sonst die Heimspiele seines Lieblings-Fußballvereins stattfinden.

Vergangenes Jahr hat Mark Forster ein kleines exklusives Konzert in Kaiserslautern gegeben, vor nur ein paar hundert Fans. Bei seinem Stadiokonzert in diesem Jahr werden rund 60.000 vor der Bühne stehen, singen und tanzen.

Mark Forster: So wird sein Konzert auf dem Betzenberg

Wer den Sänger und Songwriter dieses Jahr live erleben will, hat dazu nur wenige Möglichkeiten. Denn seine Arena-Tour hat Mark Forster auf 2024 verschoben. Und eigentlich hätte das Open Air auf dem „Betze“ auch bereits stattgefunden. Doch wegen der Pandemie und später wegen Termin-Überschneidungen mit dem FCK musste es bereits zweimal verschoben werden.