Wir versüßen euch die schönste Zeit des Jahres: Mit dem SWR3-Weihnachtskonzert mit Mark Forster. Hier gibt’s alle Infos, wie ihr dabei sein könnt!

Hier kannst du dich anmelden, um am 20. Dezember um 19 Uhr beim SWR3-Weihnachtskonzert mit Mark Forster im Theater Baden-Baden mit dabei zu sein! Wie du ein Ticket bekommen kannst? Trag dich in die Gästeliste ein und erfahre zwischen dem 12. und dem 16. Dezember im Radio, ob du einer der exklusiven Gäste sein wirst!

Bitte lies vorher die Teilnahmebedingungen durch.

Warum musst du unbedingt beim SWR3-Weihnachtskonzert mit Mark Forster dabei sein? Beantworte uns diese Frage bis zum 16. Dezember (8 Uhr) in den Kommentaren unter unserem Gewinnspielpost auf Instagram und mit etwas Glück bist du beim Weihnachtskonzert im Theater in Baden-Baden dabei!

Vor ziemlich genau zehn Jahren hat Mark Forster sein erstes und bisher einziges Konzert im Theater in Baden-Baden gespielt. Das war beim SWR3 New Pop Festival 2012. Damals war er noch ein Newcomer und es war ein sehr aufregender Tag für ihn.

Dieses New Pop Festival vor zehn Jahren war das Größte, was ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hatte, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es auch das Größte bleiben wird. Ich dachte, das ist das Krasseste, was ich mit Musikmachen erreichen kann.

Weil er damals so aufgeregt war, konnte er es gar nicht so richtig genießen, erinnert sich Mark. Das mit dem Genießen will er jetzt bei seiner Rückkehr nach Baden-Baden nachholen. Und in der Zwischenzeit ist ja dann doch noch ein bisschen was passiert in seiner Karriere. Aktuell hat er einen Hit mit dem Song Memories & Stories, mit einem Musikvideo voll alter Jugendaufnahmen.

Mark erinnert sich gut an das wunderschöne und geschichtsträchtige Theater Baden-Baden mit seinem roten Plüsch, goldenem Stuck und den Kronleuchtern. Einfach ein ganz besonderer Charme und die perfekte Location für ein Weihnachtskonzert! Vor zwei Jahren stand Rea Garvey zum SWR3-Weihnachtskonzert auf dieser Bühne – und spielte für Gewinnerinnen und Gewinner auf der Leinwand. Mark Forster wird für ein kleines Publikum spielen. Eine ganz intime Atmosphäre also! Ihr seid so nah dran wie sonst nie und Mark Forster kann allen von der Bühne aus in die Augen schauen. Mark freut sich schon drauf, auch ein bisschen mit euch im Publikum zu quatschen und auf die spontanen Momente, die dadurch entstehen. Für alle, die nicht dabei sein können, übertragen wir das Konzert natürlich im Videolivestream hier auf SWR3.de!

Es wird heimelich und ein bisschen rührselig, aber das passt ja irgendwie auch alles zu Weihnachten.

Natürlich wird dieses Konzert kein Konzert wie jedes andere! Extra für den einmaligen Anlass hat sich Mark Forster etwas Besonderes einfallen lassen: Das SWR3-Weihnachtskonzert wird ein Klavierkonzert. Mark kommt mit dem Pianisten seiner Band und Platten-Produktions-Partner Daniel Nitt. Die beiden spielen alle Songs nur mit Klavier und Gesang.

Wir sind nur zu zweit ganz nackig auf der Bühne – also metaphorisch nackig – und ich brauche schon ein Publikum, das Lust hat mitzusingen, ein Publikum, das Lust hat, mir auch ein bisschen Kraft zu geben und am liebsten auch ein Publikum, das das schätzt, weil ich glaube, dieses Konzert, die Setlist und die Situation wird es so schnell nicht mehr geben, vielleicht nie wieder. Das ist wirklich eine einmalige Sache dieses Weihnachtskonzert.

Fans von Mark Forster erinnern sich vielleicht: Songs nur mit Klavier? Ja, sein Album von 2018 gibt es auch als Klavier-Version. Da bekommt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das SWR3-Weihnachtskonzert. Aber im Theater in Baden-Baden gibt's neben seinen eigenen Hits vielleicht noch das ein oder andere Weihnachtslied (Last Christmas und Jingle Bells hat Mark Forster ja schon mal gecovert).

Für Mark bedeutet Weihnachten mit der ganzen Familie – seiner „Bagage“, wie er sagt – für mehrere Tage auf einem Haufen zusammen zu sein und unfassbar viel zu essen. Marks Mama kommt ja aus Polen, deswegen feiern und essen sie auch immer nach polnischer Tradition. So stehen jedes Jahr die zwölf selben Gerichte auf dem Tisch, darunter auch Pilzsuppe oder Bigos – polnisches Sauerkraut. Außerdem macht seine Mama immer ein Kompott aus getrockneten Pflaumen. Mark findet das ehrlich gesagt so mittel lecker, aber es gehört einfach dazu.

Noch vor dem Essen teilt sich die Familie Oblaten untereinander auf, die in der Kirche gesegnet wurden. Mit jedem Stück, das man teilt, wünscht man sich gegenseitig etwas für das neue Jahr. Marks Lieblingstradition! Und dann gibt es noch eine Weihnachtstradition aus Polen: Man legt Stroh und Geld unter die Tischdecke, nach dem Essen wird die Tischdecke hochgehoben und die Kinder greifen sich das Geld.

Neben dem vielen Essen freut sich Mark auf Gesellschaftsspiele, vor allem Siedler von Catan. Und Geschenke? Für ihn ist es das Beste, wenn sich die Familie darauf einigt, sich nichts zu schenken. Mark Forster mag keine Weihnachtsgeschenke, das nervt ihn nämlich eher. Dieses Jahr lädt er seine ganze Familie übrigens zum ersten Mal an einen geheimen Ort in den Bergen ein.

Das ist Mark Forster Mark Forster SWR3 Mark Forster ist einer der erfolgreichsten deutschen Pop-Sänger und Songwriter. Aufgewachsen ist er in der Pfalz. Er hat bis heute fünf Studioalben veröffentlicht, drei davon schafften es bis in die Top-3 der deutschen Album-Charts. Seinen ersten Hit „Auf dem Weg“ hatte er 2012, mit dem er beim SWR3 New Pop Festival auftrat. Es folgten Hits wie „Au Revoir“ (der Song wurde zu einem WM-Song 2014), „Flash Mich“, „Bauch und Kopf“ (mit diesem Song gewann er für Rheinland-Pfalz den Bundesvision Song Contest 2015), „Wir sind groß“ (der Song wurde zu einem EM-Song 2016), „Chöre“, „194 Länder“ oder „Übermorgen“ (Platz 1 der deutschen Radio-Charts). Mark Forster hat verschiedenen Musikpreise wie den Bambi oder den Deutschen Musikautorenpreis gewonnen. Seit mehreren Jahren ist er Coach für Newcomer-Talente in Fernsehshows. In diesem Festivalsommer hat er über 60 Konzerte vor insgesamt 400.000 Menschen gespielt. Für nächstes Jahr ist ein großes Konzert im Stadion seines Lieblings-Fußballvereins Kaiserslautern (Betzenberg) geplant. Seine Arena-Tournee hat er aus Zeitgründen von 2023 auf 2024 verschoben.

40 Gewinnerinnen und Gewinner kamen 2021 mit Michael Patrick Kelly im Casino in Baden-Baden in Weihnachtsstimmung. Hier gibt es die Highlights vom Weihnachtskonzert:

