An Weihnachten geht es darum, ein bisschen zusammenzurücken, sich gemeinsam Zeit für schöne Momente zu nehmen – daran kann auch Corona nichts ändern. Wir laden euch ein zu einem besonderen Konzert mit Rea Garvey.

Am 22. Dezember wird Rea Garvey für SWR3Land ein exklusives Weihnachtskonzert spielen – im Radio und im Video-Livestream können wir alle gemeinsam diesen besonderen Abend zusammen verbringen. Vierzig SWR3-Gewinner dürfen sich außerdem virtuell zum Konzert zuschalten: mitten rein ins Theater in Baden-Baden, das ihr vielleicht bereits als beeindruckende Location vom SWR3 New Pop Festival kennt.

Normale Konzerte sind ja im Moment nicht möglich, aber wir sehen und hören uns trotzdem live! Wenn ich spiele, schaltet ihr euch per Video zu. Ihr könnt jubeln, reinrufen, winken – was ihr wollt! Das wird unfuckingfassbar cool! Rea Garvey

SWR3 Weihnachtskonzert: So könnt ihr dabei sein

Zwischen dem 10. und 15. Dezember verlosen wir im Radio virtuelle Sitzplätze beim SWR3 Weihnachtskonzert. Schreibt uns einfach, warum ihr nach diesem Jahr dieses Konzert-Erlebnis verdient habt. Habt ihr vielleicht eine besondere Prüfung geschafft, eine Herausforderung gemeistert und wollt dies Belohnen? Oder braucht ihr das Erlebnis als Ausgleich für besonderes stressige Zeiten oder verpasste Erlebnisse? Mit etwas Glück rufen wir euch an und ihr bekommt einen Platz direkt an der Bühne neben Rea Garvey. Wir freuen uns auf euch

Lest bitte die Teilnahmebedingungen zur Verlosung.

Keinen Sitzplatz gewonnen? Das macht nichts, ihr könnt trotzdem dabei sein. Denn wir wollen ganz SWR3Land zu diesem musikalischen Weihnachtsabend einladen: Am 22. Dezember, ab 19 Uhr, kann jeder mit uns zusammen das Konzert live im Radio und hier im Video-Livestream erleben.

Wir hoffen, dass wir so alle gemeinsam ein schönes Event zum Abschluss dieses für viele nicht ganz so leichten Jahres feiern können. Und auch wenn es natürlich nichts gibt, was ein echtes Konzert-Erlebnis ersetzen kann, tun wir alles dafür, um dieses spezielle „Gemeinsam Musik zu hören verbindet“-Gefühl zu euch allen nach Hause zu bringen.

Wir freuen uns, jedem SWR3-Hörer ein Geschenk zu machen, in Form eines Online-Live-Konzerts. Es wird magisch, es wird schön und es wird sehr musikalisch! Rea Garvey

Rea Garvey – Musiker mit Herz und Leidenschaft

Anfang der 2000er hat Rea Garvey mit seiner damaligen Band Reamonn einen Hit gelandet, der noch heute die Hymne von vielen Supergirls ist, die alles alleine können – und sich dennoch glücklich schätzen, einen Mann an ihrer Seite haben, der sie trotzdem (oder gerade deshalb) nicht alleine lassen und für sie dasein will.

Ein wunderbarer Song, den sich viele SWR3-Hörer immer wieder wünschen und bei dem es sich lohnt, sich auch mal den Hintergrund anzuhören – Supergirl, bei SWR3 in Die größten Hits und ihre Geschichte:

Die größten Hits und ihre Geschichte 27.3.2020 Supergirl – Reamonn Dauer 4:09 min

Mehr Hits und ihre Geschichte findest du in unserem Podcast

2010 lösten sich Reamonn auf, Rea Garvey machte solo weiter Musik. 2014 hat er bei uns ein SWR3 Unplugged gegeben – klar, da konnte er nicht nein sagen, bei so einem videotauglichen Radio-Studio... Can't Say No in der Unplugged-Version:

Nach all den Jahren, in denen wir Songs von Rea Garvey geschenkt bekommen haben, haben wir ihm beim SWR3 New Pop Festival 2018 den Pioneer Of Pop Award verliehen – für seine musikalischen Leistungen einerseits, aber auch für sein Engagement für die Musik und für Künstlerinnen und Künstler insgesamt.

Fans lieben an ihm vor allem auch seine warmherzige und bodenständige Art. Rea Garvey ist witzig, ohne sich dabei über andere lustig zu machen. Und in Interviews mit dem Iren spürt man immer wieder eine aufrichtige Dankbarkeit, die in diesem Business wohl nicht selbstverständlich ist.

Vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dass er so ein großer Familienmensch ist und dass das Zusammensein mit seinen Lieben ihm so viel bedeutet. Genau deshalb ist er ein wunderbarer Künstler für das SWR3 Weihnachtskonzert: Denn in Corona-Zeiten, so hat er es uns im Interview erzählt, fehlt ihm selbst vor allem das, wonach sich viele in diesen Tagen sehnen – Wärme, Nähe, das Gefühl, zuhause zu sein.

Die besondere Atmosphäre für unser Weihnachtskonzert entsteht vor allem auch durch die spezielle Location: Das städtische Theater in Baden-Baden. Das hat schon eine lange Geschichte. Eröffnet wurde es 1862 – und hievt noch heute den Charme einer längst vergangenen Zeit in das Hier und Jetzt musikalischer Erlebnisse.

Viele SWR3-Hörer kennen das Theater bereits als Spielort des New Pop Festivals. Stars wie Ellie Goulding, Alice Merton, Mark Forster oder auch Amy Winehouse haben schon hier gespielt. Und eines haben sie alle gemeinsam: Nach ihrem Auftritt waren sie meist noch lange völlig geflasht von diesem Anblick.

SWR3 Christmas Songs: Bringt euch schon mal in Weihnachtsstimmung!

