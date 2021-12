Michael Patrick Kelly versüßt euch die schönste Zeit des Jahres mit einem exklusiven Livestream-Weihnachtskonzert. Mit ein bisschen Glück gewinnt ihr hier einen exklusiven Platz auf der interaktiven Vidiwall – tragt euch jetzt ins Formular ein!

Michael Patrick Kelly spielt Weihnachtskonzert im Casino Baden-Baden

Campingwagen, Doppeldeckerbus, Hausboot, Schloss, Kloster: „Weihnachten geht überall!“, findet Michael Patrick Kelly – wir auch! Deswegen spielt er vier Tage vor Weihnachten ein exklusives Video-Livestream-Konzert für SWR3-Hörerinnen und -Hörer im Casino. Zugegeben: Eine Location zu finden, in der Michael Patrick Kelly noch nie ein Konzert gespielt hat, ist gar nicht so leicht. Ein Auftritt im Casino wird für ihn aber tatsächlich eine Premiere! Und auf die freut er sich schon mächtig:

Ich freue mich sehr auf dieses Konzert, weil es einfach schön ist, Musik für Menschen zu machen und nicht nur für sich zu Hause oder im Studio, sondern das, was man an Songs geschrieben hat, für Menschen zu singen und mit denen, weil viele ja auch die Texte auswendig kennen und das fehlt mir.

So schön war der Besuch von Michael Patrick Kelly in der SWR3 Nachmittagsshow

Die gute Nachricht ist: Ihr seid alle dabei! Wir übertragen das Konzert am 20.12.2021 ab 19 Uhr nämlich in voller Länge im Video-Livestream. Die noch bessere Nachricht ist: 40 Gewinnerinnen und Gewinner werden bei dem Konzert exklusiv auf einer Vidiwall zugeschaltet sein und haben so die Möglichkeit, Michael Patrick Kelly von ihrer Textsicherheit zu überzeugen und zwischen den Songs mit ihm zu quatschen. Wie das letztes Jahr beim SWR3 Weihnachtskonzert mit Rea Garvey lief, seht ihr hier.

Für die Chance, einen der begehrten Plätze auf der Vidiwall zu ergattern und während des Konzerts von Michael Patrick Kelly gesehen zu werden und mit ihm zu sprechen, tragt ihr euch einfach unten ins Gewinnspielformular ein. Dann von Montag (13.12.21) bis Freitag (17.12.21) zwischen 6 und 18 Uhr fleißig SWR3 einschalten und wer seinen Namen hört, hat gewonnen! Lest bitte noch die Teilnahmebedingungen, bevor ihr mitmacht.

Vor dem Konzert haben 18 Gewinnerinnen und Gewinner von euch außerdem die Chance, Michael Patrick Kelly zu einem digitalen Meet & Greet zu treffen! Was ihr dafür tun müsst? Beantwortet uns zwischen dem 11.12.2021, 18:00 Uhr und 17.12.2021, 08:00 Uhr auf der SWR3-Facebookseite oder auf dem SWR3-Instagram-Kanal unter dem Gewinnspielpost einfach die Fragen: Warum wollt ihr Michael Patrick Kelly unbedingt mal treffen und welche Frage wolltet ihr ihm schon immer mal stellen? Auch hier gilt: Lest bitte die Teilnahmebedingungen, bevor ihr mitmacht.

Zwei SWR3-Clubmitglieder haben ebenfalls eine Gewinnchance auf das exklusive digitale Meet & Greet mit Michael Patrick Kelly vor dem Konzert – checkt in den nächsten Tagen eure Mails!

Michael Patrick Kelly ist mit neuem Album B.O.A.T.S. zurück!

Vier Jahre nach seinem letzten Album hat Michael Patrick Kelly im November sein fünftes Album rausgebracht. Der Titel B.O.A.T.S. steht dabei für die Abkürzung „Based On A True Story“ (dt.: „Nach einer wahren Geschichte“), da Michael Patrick in allen Songs Geschichten besingt, die er oder Personen in seinem Umfeld so erlebt haben. Im Song Running Blind geht es zum Beispiel um einen paralympischen Goldmedaillengewinner, mit dem er blind joggen gegangen ist: „Ich habe mir die Augen zugebunden und hatte die ganze Zeit seine Hand fest. Das ist ein komisches Gefühl und es war total abgefahren, das mal aus Solidarität zu erleben und blind zu vertrauen“, erzählt Michael Patrick Kelly im Interview mit Volker Janitz in der SWR3 Nachmittagsshow. Beim SWR3 Weihnachtskonzert seid ihr eine der ersten, die die neuen Songs live hören werden!

