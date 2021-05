Wenn Künstler zum SWR3-Interview vorbeikommen oder beim SWR3 New Pop Festival zu Gast sind, ist es Tradition, dass sie mindestens einen ihrer Songs unplugged spielen – ohne Strom, nur mit akustischen Instrumenten. Hier sind die 10 besten SWR3-Unplugged-Videos.

1. Ed Sheeran – The A Team

Ed Sheeran ist heute einer der größten Pop-Stars und füllt die größten Stadien überall auf der Welt – oft gleich mehrere Tage hintereinander.

Mit einem seiner ersten Hits The A Team war der junge Ed Sheeran vor zehn Jahren im SWR3-Studio zu Gast. Dort musste er seinen Song allerdings zweimal spielen, weil unser Techniker mit dem Sound der ersten Version nicht zufrieden war – was allerdings nicht die Schuld von Ed Sheeran war, sondern an der Gitarre lag. Tatsächlich wurde Ed Sheerans eigene Gitarre nämlich kurz zuvor gestohlen und er musste mit einem anderen, ausgeliehen Instrument spielen. Ein Jahr später trat Ed Sheeran mit seiner eigenen Gitarre beim SWR3 New Pop Festival auf. Heute zählt Ed Sheeran mit über 150 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Dabei singt er nicht nur selbst Hits, er schreibt auch welche für anderen Künstler wie für Anne-Marie, Justin Bieber, Taylor Swift, Robbie Williams oder Rita Ora. Ein neues Album von Ed Sheeran soll noch dieses Jahr erscheinen.

2. Mark Forster – Wir sind groß

Die Welt ist groß und wir sind da. Einer DER Hits von Mark Forster. Aber Moment! Der Text geht doch eigentlich anders, oder? Beim SWR3 New Pop Festival 2016 gab es eine Premiere: Mark Forster hat sich zum ersten Mal auf der Bühne versungen. Seine Band ist gnadenlos und erinnert ihn täglich an dieses Fauxpas, denn seitdem ist das Profilbild seiner Band-Whatsapp-Gruppe das veränderte Single-Cover. Statt Wir sind groß steht dort in großen Buchstaben: Wir sind da.

Zusammen mit Lena Meyer-Landrut, die er auch schon heimlich geheiratet haben soll, hat Mark Forster ein Baby. Ihr Privatleben hält die Familie auch wirklich privat. Beim Thema Kinderlieder kennt sich Mark Forster schon aus. Für den 50. Geburtstag der Sendung mit der Maus, hat er einen Song komponiert: Ich frag die Maus.

3. Lotte – Auf das, was da noch kommt

Dieser Abend hat für Lotte Alles verändert. Sie spielte mit ihrer Gitarre auf einer kleinen Bühne im Mannheim und zufällig hat Max Giesinger in dieser Kneipe ein Bier getrunken. Die beiden freunden sich an, schreiben zusammen Musik und singen ein Duett miteinander: Auf das, was da noch kommt. Und so wurde Lotte an der Seite von Max Giesinger als Sängerin bekannt.

Als Lotte zu Gast im SWR3-Studio war, hat sie Auf das, was da noch kommt ganz reduziert, einfach nur mit der akustischen Gitarre gespielt.

4. Wincent Weiss – Feuerwerk, Frische Luft und Musik sein

Wincent Weiss in Unterhose. Das gibt’s so nur bei Wincent zu Hause oder bei SWR3. Als der Sänger als Gast-Moderator bei uns im Einsatz war, ließ er kurzerhand vor laufender Webcam die Hose runter. Der Grund: Sein Tattoo am Oberschenkel, ein Fan-Tattoo von SWR3 New-Pop-Künstler Dermot Kennedy, der für Wincent seit Jahren eine wichtige Inspiration fürs Musikmachen ist.

Ansonsten sucht Wincent Weiss bei der Fernsehserie The Voice Kids als Jury-Mitglied zusammen mit Michi und Smudo von den Fantastischen Vier, Alvaro Soler und Stefanie von Silbermond nach jungen Talenten. Fun Fact: Wincent Weiss ist zwar bekannt für seine deutschen Pop-Hits wie Feuerwerk, Musik sein oder seine aktuelle Single Wer wenn nicht wir – privat hört er aber größtenteils Heavy Metal und schreit dabei im Auto auch gerne laut mit. Beim SWR3 New Pop Festival 2017 spielte Wincent unplugged seine Songs Feuerwerk, Frische Luft und Musik sein.

5. Nico Santos – Rooftop

Nico Santos großes Vorbild ist der King of Pop – Michael Jackson. Als Kind hat er schon die Tanzmoves wie den Moonwalk geübt und auch bei seiner Art zu singen, hat sich Nico Santos viel von seinem Idol abgeschaut. Einige von Nico Santos großen Hits sind Rooftop, Play With Fire, Unforgettable oder Better zusammen mit Lena. Als es für ihren gemeinsamen Song eine goldene Schallplatte gab, sangen sie zum Dank a cappella auf Nico Santos Instagram-Seite.

Nico Santos ist nicht nur ein talentierter Sänger, sondern auch ein talentierter Songschreiber. Und zwar über alle Genres hinweg. So hat er für Kolleginnen und Kollegen wie Helene Fischer, Bushido, Mark Forster oder Adel Tawil Lieder geschrieben und produziert. 2018 stand Nico Santos beim SWR3 New Pop Festival auf der Bühne.

6. Newton Faulkner – Bohemian Rhapsody (Queen-Cover)

Dieses Lied zu covern ist mutig. Bohemian Rhapsody gilt in sämtlichen Musik-Rankings als der beste Song aller Zeiten. Obwohl er mit dem Opern-Teil, den Freddy Mercury, Brian May und Co. in wochenlanger Studioarbeit mit hunderten übereinandergelegten Stimmen aufgenommen haben, alles andere als ein klassischer Pop-Song ist. Queens Live-Konzert bei Live Aid 1985 gilt als der beliebtester Live-Auftritt aller Zeiten – Bohemian Rhapsody ist bei diesem Konzert das erste Lied.

Der britische Singer/Songwriter Newton Faulkner hat genug Mut für ein Cover dieses großen Songs – und das sogar nur mit seiner Stimme und einer Gitarre. Bohemian Rhapsody gehört zu den Highlights seiner Live-Konzerte. Auf der einen Seite, weil er mit seinem perkussiven Gitarrenspiel Bohemian Rhapsody auf ungewöhnliche Art nachspielt. Auf der anderen Seite, weil das Publikum so laut mitsingt und ausrastet, dass sich die ganze Kraft dieses Songs entfaltet. Als Newton Faulkner zu Gast bei SWR3 war, hat er seine Version von Bohemian Rhapsody unplugged im Studio gespielt.

7. Anne-Marie – Alarm und Ciao Adios

Mit Ed Sheeran ist sie gut befreundet und war mit ihm zusammen auf Tour. Und Anne-Marie kann Karate!

Als Teenagerin wurde sie sogar dreimal Karate-Weltmeisterin. Nachdem ihr Ex-Freund sie betrogen hatte, wurde er zwar verschont was Anne-Maries Kampfkünste angeht – dafür hat die britische Sängerin ein Lied über ihn geschrieben: Ciao Adios. Zusammen mit Alarm hat Anne-Marie den Abrechnungs-Songs über ihren Ex unplugged beim SWR3 New Pop Festival 2017 gespielt.

8. Rea Garvey – Is it Love?

Rea Garvey kennt einige SWR3-Hörerinnen und Hörer jetzt persönlich. Beim SWR3 Weihnachtskonzert aus dem Theater in Baden-Baden war Rea online in die Wohnzimmer seiner Fans geschaltet. Rea hat alle namentlich begrüßt, mit den Fans Witze gemacht und natürlich seine Lieder für sie gesungen. Mit dabei war auch Supergirl, der Hit seiner ehemaligen Band Reamonn. Das Supergirl von damals ist heute Rea Garveys Frau, mit der er glücklich verheiratet ist.

2018 wurde Rea Garvey beim SWR3 New Pop Festival der Pioneer Of Pop Award verliehen. Rea Garvey ist auch immer wieder im Fernsehen zu sehen, zuletzt als Jurymitglied der Rate-Show The Masked Singer. Geschätzt wird Rea Garvey auf der einen Seite für seinen Humor, seine natürliche Art und sein soziales Engagement – andererseits für seine musikalische Expertise und seinen Einsatz für andere Künstlerinnen und Künstler.

9. Alice Merton – No Roots und Hit The Ground Running

In SWR3Land wurde Alice Merton zum Popstar ausgebildet. Sie besuchte die Popakademie in Mannheim und startete von dort aus mit ihrem Mega-Hit weltweit durch: No Roots, ihr Song darüber, dass sie nirgendwo richtig zu Hause ist. Frankfurt, New York, Oakville, Berlin. Alice Mertin hatte bis sie 23 Jahre war bereits zwölf Umzüge in vier Ländern hinter sich. 2017 spielte Alice Merton beim SWR3 New Pop Festival.

Nach der Veröffentlichung ihres Debüt-Albums Mint 2019 wurde es etwas ruhiger um die Sängerin. Doch jetzt hat sie bei Instagram ein Comeback mit neuer Musik angekündigt.

10. Alvaro Soler – Animal

Mit seinen spanischen Gute-Laune-Sommer-Hits ist Alvaro Soler in ganz Europa bekannt: El Mismo Sol, Sofia, La Cintura oder sein neuer Song Magia. Geboren wurde Alvaro Soler in Barcelona, heute lebt er in Madrid, er ist aber auch oft in Deutschland – für die Kinder-Talent-Show The Voice Kids zum Beispiel, bei der Alvaro Soler in der Jury sitzt. Auch bei der Fernsehsendung Sing meinen Song hat Alvaro bereits teilgenommen.

2018 ist Alvaro Soler beim Special des SWR3 New Pop Festival aufgetreten, kurz nachdem er sein zweites Album Mar De Colores veröffentlicht hatte. Der Song Animal, den Alvaro unplugged im SWR3-Studio gespielt hat, stammt von seinem ersten Album Eterno Agosto.