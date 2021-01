Es ist mal wieder eine dieser Tiktok-Geschichten: Ein junger Postbote aus Schottland filmt sich selbst, während er den neuseeländischen Shanty-Klassiker The Wellerman singt. Wohin dieses Video führt, hätte der 26-jährige Nathan Evans wohl niemals gedacht.

The Wellerman: Über das Fangen und Zerlegen von Walen

Den Rhythmus klopft er mit der Faust. Den Refrain hat er selbst mehrstimmig verstärkt. Den Text singt er mit breitem schottischen Akzent. Über 1,6 Milliarden Tiktok-User feiern dieses Video, nehmen ihre eigenen Versionen auf oder singen mit Nathan im Duett und bilden so quasi den Seemannschor.

Gary Barlow und Ronan Keating: The Wellerman im Duett

Der Hype um The Wellerman und die neue Liebe zu Seemannsliedern ist so groß, dass sie jetzt auch über die Social-Media-Plattform hinausgeht. Sogar Popstars wie Gary Barlow und Ronan Keating haben gemeinsam eine Version aufgenommen.

Nathan Evans: Vom Postboten zum Plattenlabel

Seine Version von The Wellerman hat Nathan nicht nur zu einer Internet-Berühmtheit gemacht, sondern ihm auch Interviews in bekannten englischen und amerikanischen Fernsehshows und einen Plattenvertrag bei einem großen Musiklabel eingebracht. Das Label veröffentlichte sein Seemanns-Cover jetzt auch als richtige Single, die gerade dabei ist, in verschiedenen Ländern an die Spitze der Charts zu gelangen und bereits im Radio gespielt wird. Fast genauso erfolgreich ist ein offizieller Remix.

Nickelbacks Rockstar im Seemanns-Stil

Die ganze Musikwelt ist dank Nathan jetzt im Shanty-Hype. So hat die Band Lottery Winners Rockstar, den großen Hit der kanadischen Band Nickelback, als Seefahrer-Chor nachgesungen. Nickelback selbst feiern diese neue Versionen ihres Songs und steuerten sogar selbst ein paar Gesangsspuren bei.

The Wellerman im Hard-Rock-Stil

Sea Shantys wurden früher a capella im Chor gesungen – während der schweren Arbeit auf dem Schiff hatten die Seeleute natürlich keine Instrumente. Die Lieder dienten zur Motivation bei harten Bedingungen und damit alle im gleichen Takt anpackten, wenn es darum ging, den Anker zu heben oder die Segel zu setzten. Heutzutage geht so ein Shanty-Klassiker natürlich auch mit E-Gitarre.

Andrew Llyod Webber spielt zu The Wellerman

Auch Komponist und Musical-Legende Andrew Lloyd Webber mischte bei der Wellerman-Challenge mit und spielte bei Tiktok ein Duett mit Nathan, der sich darüber bei Instagram freut.

Durch Tiktok in die Charts

Immer häufiger kommt es vor, dass Songs durch eine Challenge oder einen Hype bei der Social-Media-Plattform Tiktok auch im Radio und in den Charts erfolgreich sind. Ein aktuelles Beispiel ist die junge Sängerin Olivia Rodrigo mit ihrem Song Drivers License.