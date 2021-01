Manche kennen sie vielleicht aus der Disney TV-Serie High School Musical. Doch die 17-jährige Olivia Rodrigo hat sich gegen eine Karriere als Schauspielerin und für eine Karriere als Musikerin entschieden. Und das war eine ziemlich gute Entscheidung.

Olivia Rodrigo sammelt Millionen Streams bei Spotify und YouTube

Drivers License heißt die offizielle Debütsingle der jungen Kalifornierin, eine Piano-Pop-Ballade, die sie am 8. Januar veröffentlicht hat. Olivia singt über Erinnerungen an eine zerbrochene Liebe, die bei einer Autofahrt wieder hochkommen. Mittlerweile führt sie damit die Spotify-Charts Top 50 der Welt und Top 50 in Deutschland an und ist in den Top 10 der deutschen und globalen Shazam-Charts vertreten. Das Musikvideo hat nach einer Woche bereits 30 Millionen Klicks bei YouTube. Wie ist das passiert?

Tik Tok-Challenge: Olivia Rodrigo wird mit Drivers License zum Social-Media-Hit

Die beiden Social Media Plattformen Tik Tok und Instagram werden gerade mit der #DRIVERSLICENSE Challenge überflutet. Wie für die Lip-Sync-Plattformen üblich, singen und stellen die Nutzer dort Songs nach, überlegen sich einen eigenen Tanz oder eine Choreografie. Am Anfang des 15-Sekunden Videos zu Drivers License wird diese Liedzeile möglichst emotional, gerne auch mit ein paar Tränen in den Augen, in die Kamera gesungen:

'Cause you said forever, now I drive alone past your street.

Danach lassen sich die Tik Tok User nach hinten fallen, es gibt einen Schnitt und sie liegen plötzlich in Abendgarderobe im Bett. Dabei wird diese Zeile des Liedes mitgesungen:

Red lights, stop signs. I still see your face in the white cars, front yards.

US-Superstar Taylor Swift ist Fan von Olivia Rodrigo

Auch in den amerikanischen iTunes-Charts ist Olivia Rodrigo mit ihrer Debütsingle ganz vorne mit dabei und war damit Chart-Nachbarin von Superstar Taylor Swift – von der Olivia selbst großer Fan ist. Als Taylor dann auch noch einen Post von ihr kommentiert und sich darin als eine Art musikalische Mama bezeichnet, zeigt Olivia ihre Freude darüber bei Instagram.

Singer/Songwriterin Olivia Rodrigo legt Fokus auf Musik-Karriere

Noch bevor Olivia überhaupt lesen konnte, schrieb sie in ihrem Schlafzimmer an ersten Songs. Später hatte sich dann auch einen Gesangs-Coach, der ihr allerdings mehr bei ihrer Schauspiel-Karriere, als bei ihrer Gesangs-Karriere half. Jetzt will sich die Kalifornierin mit philippinischen Wurzeln zu 100 Prozent auf die Musik konzentrieren. Außerdem engagiert sie sich für Nachhaltigkeit im Mode-Bereich. Bei den Liedern der jungen Singer/Songwriterin treffen Klavier auf persönliche Texte.

Musik [… ist ] das klarste Fenster in die Seele. Olivia Rodrigo

Die erste EP von Olivia Rodrigo soll dieses Jahr erscheinen.

So werden Songs über Tik Tok und Social Media zu Hits

Auch schon vorher Olivias Song Drivers License gab es Lieder, die über Tik Tok in die Charts kamen und dann zu Welthits wurde. Jerusalema von Master KG zum Beispiel. Oder Savage Love von Jason Derulo.