Nico Santos: Multitalent und Hitfabrik

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Nico Santos ist nicht unbedingt der Typ, der sich ins Rampenlicht drängt, aber seine Hits Rooftop und Home gehen direkt ins Ohr und in die Beine. Außerdem ist er ein gefragter Songschreiber für viele andere deutsche Stars. Er hat das SWR3 New Pop Festival in diesem Jahr eröffnet.