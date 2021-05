Mabel: Geheimtipp aus der Star-Familie

auf Facebook teilen

Mabel wird als absoluter Geheimtipp gehandelt und hatte in England bereits zwei Hits. Sie kommt aus einer Familie, die nicht ganz unbekannt ist. Ihre Mutter ist die Hip-Hopperin Neneh Cherry. Ihr Onkel ist Eagle-Eye Cherry. Ihre Tante ist Titiyo, die unter anderem mit Come Along einen Hit landete. Und das ist noch nicht alles!