SWR3 New Pop Festival 2018: The Night Game

Rocker plus Cowboy: Der Sound von The Night Game erinnert in Vielem an Musik der 70er Jahre, ist aber trotzdem top-modern. Stilistisch bewegen sie sich zwischen Retro-Pop-Rock, Alternative und New-Wave.