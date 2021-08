Alma: Neon-Alarm auf der Bühne

auf Facebook teilen

2017 musste Alma ihr Konzert beim New Pop Festival wegen einer Krankheit leider absagen. 2018 will war sie aber am Start! Wildes Outfit, punkige Attitüde: Alma lässt sich ungern was vorschreiben und zieht ihr Ding durch. Ihr Sound: absolut tanzbar. Wenn Alma auf der Bühne steht, herrscht Power-Alarm.