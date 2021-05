Das „Special“ ist beim SWR3 New Pop Festival jedes Jahr ein Highlight im Festspielhaus. Dieses Jahr sind The BossHoss, Revolverheld, Álvaro Soler, Amy Macdonald, Eagle-Eye Cherry und Rea Garvey als Live-Gäste dabei.

TV-Termine Die Show New Pop Festival – Das Special wird im Fernsehen wiederholt am Samstag, 5. Oktober 2019 um 22:50 Uhr im SWR Fernsehen. Guido Cantz moderiert die Show. Alle New-Pop-Sendetermine im Fernsehen und Radio findest du hier.

The BossHoss

So lange mussten Fans von The BossHoss noch nie auf ein neues Album warten. Aber nach drei Jahren gibt es jetzt endlich neues Song-Material! Wenn Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer auf der Bühne stehen, herrscht Partystimmung – das Publikum im Festspielhaus Baden-Baden und ihr als ZuschauerInnen im Ersten könnt euch auf die Weltpremiere der neuen Single von The BossHoss freuen.

Jetzt schon angucken: Die schönsten Bilder vom „Special“:

Revolverheld

Immer noch fühlen war einer der Riesenhits dieses Jahres – beim New Pop Festival – Das Special zeigen Revolverheld, dass auf ihrem fünften Album Zimmer frei noch weitere Hit-Singles unter den Songs sind. Nächstes Jahr gehen die Jungs auf große Hallentour. Davor seht und hört ihr sie beim Special!

Álvaro Soler

Álvaro Soler stürmte mit seinen Nummer-1-Hits El mismo sol (feat. Jennifer Lopez) und Sofia 2015 die Charts. Seitdem ist der Sänger Dauergast in den Charts. Er hat inzwischen mehr als 30 Gold- und Platin-Auszeichnungen für seine Singles, seine Songs sind bisher mehr als eine Milliarde Mal gestreamt worden. Den größten Erfolg hat er zur Zeit mit der Single La Cintura, die quer durch Europa als einer der Sommerhits durchgestartet ist. Eine Woche vor seinem Auftritt beim New-Pop-Special erscheint sein neues Album Mar de Colores.

Eagle-Eye Cherry

Eagle-Eye Cherry war selbst mal als Newcomer beim SWR3 New Pop Festival - das war 1998! Im Jahr vorher hatte er seinen Hit Save Tonight rausgebracht, mit dem er weltweit erfolgreich wurde. Seine aktuelle Single heißt Streets of You. Fun-Fact: Dieses Jahr war seine Nichte als Newcomerin beim SWR3 New Pop Festival: Mabel.

Amy Macdonald

Als Amy Macdonald vor zehn Jahren als Newcomerin beim SWR3 New Pop Festival dabei war, hat die Plattenfirma erwartet, dass sie vom damaligen Album 25.000 Stück verkauft. Daraus wurden 1,2 Millionen verkaufte Alben in Deutschland und mehr als sechs Millionen weltweit. Im September erscheint ihre neue Single und den Song hat sie beim New Pop Festival das erste Mal live gespielt.

Rea Garvey wird Pioneer of Pop

Im Rahmen des Specials wird auch wieder der Musikpreis Pioneer of Pop vergeben. Im vergangenen Jahr war das Anastacia, davor ging der Preis auch schon an Marius Müller-Westernhagen, Herbert Grönemeyer, Lenny Kravitz, a-ha, Joe Cocker und viele mehr. In diesem Jahr geht die Auszeichnung Pioneer of Pop an Rea Garvey.

Supergirl war für ihn mit Reamonn der Durchbruch, mit der Band und solo hat er einen Weltkarriere hingelegt und engagiert sich seit vielen Jahren für soziale Projekte. Im Rahmen des Specials tritt er auch live auf.