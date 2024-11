Es sollte der Höhepunkt ihrer Karriere werden: ein ausverkauftes Konzert in Melbourne. Doch nur wenige Stunden vor dem Auftritt erlebt Tones and I eine persönliche Tragödie.

Knapp 15.000 Menschen passen in die Rod Laver Arena in Melbourne – die Show von Tones and I („Dance Monkey“) am 9. November war restlos ausverkauft. Nur 50 Kilometer entfernt ist die 31-jährige Sängerin aufgewachsen, es war das wichtigste Konzert ihrer Karriere.

Doch kurz vorher musste Tones and I eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens treffen. In einem emotionalen Instagram-Post teilt die australische Sängerin ihre Geschichte.

Tones and I: Blut, Schmerz und eine Entscheidung

Am Abend vor dem großen Konzert probte Tones and I und sang gerade den Höhepunkt ihres Songs „To Be Loved“, als sie etwas spürte: Blut lief an ihren Beinen herunter.

Normalerweise wäre das für sie zwar ein unangenehmer Zwischenfall, mit dem sie aber umgehen könnte. Doch zu dem Zeitpunkt war alles anders: Sie befand sich in der neunten Woche der Schwangerschaft und fürchtete, eine Fehlgeburt zu erleiden.

Einen Tag vor der Show: Tones and I mit Fehlgeburt im Krankenhaus

Zusammen mit ihrem Partner Jimmy verließ sie die Probe und fuhr ins Krankenhaus. In der Nacht bekam sie starke Schmerzen und am nächsten Morgen – nur Stunden vor der Show – bestätigte der Arzt, dass sie tatsächlich eine Fehlgeburt hatte. Im Krankenhaus wurde ihr ganz klar geraten: keine Anstrengung, vollständige Ruhe.

Doch zwischen all der Trauer kreisten die Gedanken von Tones and I immer wieder um all die Menschen, die ebenfalls schon lange auf die große Show hingefiebert hatten: die Tänzer, die Crew und natürlich ihre Fans. Der Gedanke, sie alle zu enttäuschen, schien unerträglich.

Nach Fehlgeburt: Tones and I wird auf der Bühne von den Fans „getragen“

Entgegen aller Empfehlungen entschied sich Tones and I also, die Bühne zu betreten. „ Ich wusste, ich kann die Leute nicht im Stich lassen “, schreibt sie auf Instagram. Ohne Schlaf und mit den Gedanken ganz woanders machte sie sich auf den Weg zur Arena und kam gerade noch rechtzeitig für Meet-and-Greets und den Soundcheck.

Den Moment, als Tones and I die Bühne betritt, beschreibt die Sängerin, als würde sie „ getragen werden “. Zu dem Zeitpunkt wussten nur drei enge Vertraute von der Fehlgeburt und trotzdem fühlte sie sich von ihrem Team und den Fans in ihrer Trauer unterstützt.

Es war einer der größten Triumphe und einer der traurigsten Momente meines Lebens.

Tones and I: „Es macht mir Angst, darüber zu schreiben“

Nach der Show kehrte Tones and I ins Krankenhaus zurück, wo sie am nächsten Morgen operiert wurde. Die Sängerin, die sich selbst als zurückhaltend beschreibt, schreibt im Instagram-Post von ihrer Angst, die Geschichte mit der Welt zu teilen. Außerdem drückt sie ihre Dankbarkeit für alle, die an dem Abend mit ihr waren, aus.