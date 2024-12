Popstar Ed Sheeran hat neue Tourtermine verkündet – und ein Ort sticht besonders heraus. Zum ersten Mal verschlägt es ihn nach Bhutan. Was das Land so besonders macht, erfährst du hier!

Es ist Ed Sheerans bisher größte Tour in Indien, er wird Shows in Bahrain und Katar spielen – und ein Konzert in Bhutan. Das kleine Königreich in Südasien sieht man wahrlich nicht oft auf Tourplänen berühmter Musiker. Eigentlich sogar nie. Am 24. Januar wird Ed in der Hauptstadt Thimphu spielen.

Bhutan: klimaneutral und glücklich

Bhutan ist in etwa so groß wie die Schweiz und liegt zum Großteil in über 2.000 Metern Höhe. Seine Einwohnerzahl wird auf weniger als 800.000 geschätzt. Als bisher einziges Land der Erde ist das Königreich klimaneutral – es nimmt also mehr CO2 auf als es ausstößt.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind fest in dem Land verankert. Auch wer als Tourist einreisen möchte, muss pro Tag eine Gebühr von umgerechnet rund 100 Euro zahlen, die sogenannte „Sustainable Development Fee“.

Bhutan ist zudem neben Ecuador eines der wenigen Länder, die in der Verfassung eine Orientierung am „Bruttonationalglück“ statt an Wirtschaftswachstum festgeschrieben haben.

Unsere Korrespondentin Charlotte Horn aus dem ARD-Studio Südasien war schon in Bhutan und erzählt SWR3 MOVE Moderator Volker Janitz, was dort so besonders ist:

Nachrichten 3.12.2024 SWR3 MOVE: Bhutan – ein besonderes Land in Südasien Dauer 3:02 min Unsere Korrespondentin Charlotte Horn aus dem ARD-Studio Südasien war schon in Bhutan und erzählt SWR3 MOVE Moderator Volker Janitz, was dort so besonders ist.

Bhutan plant „Stadt der Achtsamkeit“

Damit qualifizierte, aber arbeitslose junge Menschen nicht ins Ausland abwandern, führt das Königreich gerade ein Megabauprojekt durch: die Gelephu Mindfulness City. Die „Stadt der Achtsamkeit“ soll am Ende 2.500 Quadratkilometer groß sein – das ist fast dreimal so groß wie Berlin. Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und Glück sind hier die Leitmotive. Mehr über das Projekt liest du bei der Tagesschau:

