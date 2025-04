Teilen

Im neuen Song The One von Michael Patrick Kelly geht es um die Sehnsucht nach einem „One-Life-Stand“. Was das für seine eigene Beziehung bedeutet, erzählt er im SWR3 Interview.

Liebe und Partnerschaft, die Höhen und Tiefen übersteht – davon handelt der neue Song The One von Michael Patrick Kelly. Es ist die erste Single-Auskopplung des Albums TRACES, das Ende Oktober erscheint. „The One“ – neuer Song von Michael Patrick Kelly The One sei ganz bewusst kein Song über „Verliebtsein oder Falling in Love“ , erklärt Michael Patrick Kelly bei SWR3 MOVE, sondern ein Song über eine Liebe, die lange Zeit überdauert. Denn über solche „One-Life-Stands“ gebe es nicht so viele Lieder. 5 Tipps für eine glückliche Beziehung – so bleibt die Liebe länger! Es sei eine große Herausforderung für zwei Menschen, die jeweils anders ticken, eins zu werden – und das auch über längere Zeit zu bleiben, sagt Michael Patrick Kelly. Er selbst habe sich zum Beispiel angewöhnt, seiner Partnerin mindestens einmal am Tag „I love you“ zu sagen. ‚I love you‘, ‚Thank you‘, ‚Sorry‘, ‚Please‘ – das sind die einfachsten Worte, aber auch die schwersten. Weil uns der Alltag auch davon ablenkt, diese Basics zu liefern. 20 kleine Liebesbeweise – Gesten mit großer Wirkung! Hier gibt es das ganze SWR3 Interview mit Michael Patrick Kelly. Mit Wirby & Zeus spricht er auch über die besondere Location, in der er sein neues Album aufgenommen hat und welche Musiker dabei waren: Nachrichten 24.4.2025 Interview mit Michael Patrick Kelly: „The One“ – und der Unterschied zu anderen Love-Songs Dauer 6:05 min Interview mit Michael Patrick Kelly: „The One“ – und der Unterschied zu anderen Love-Songs Welche Rituale sind euch wichtig in eurer Partnerschaft? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und hier könnt ihr euch das Video zu „The One“ anschauen und anhören: Michael Patrick Kelly - The One (Official Video) Michael Patrick Kelly: Miteinander reden und eine Friedenskultur schaffen Auf Augenhöhe miteinander reden in privaten Beziehungen und auch in der Gesellschaft – das ist Michael Patrick Kelly ein großes Anliegen. Es sei wichtig, eine Friedenskultur zu schaffen. Ich versuche das auf meinem kleinen Weg. Bei den Konzerten gibt es immer eine Schweigeminute für den Frieden. Nachrichten 24.4.2025 Michael Patrick Kelly über Frieden und Schweigen in seinen Konzerten Dauer 2:07 min Michael Patrick Kelly über Frieden und Schweigen in seinen Konzerten Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online Welche Rituale sind euch wichtig in eurer Partnerschaft? Schreibt sie gerne in die Kommentare.