Im SWR3-Musikausblick 2023 könnt ihr sehen, was euch nächstes Jahr musikalisch erwartet. Auf diese neuen Alben und Events in SWR3Land und darüber hinaus freuen wir uns jetzt schon.

Alvaro Soler, Broilers, Johannes Oerding, Kelvin Jones, Mark Forster, Max Giesinger, Red Hot Chili Peppers, Rock am Ring, SWR Sommerfestival, Sarah Connor, Sea You Festival, Shawn Mendes, Stefanie Heinzmann, Tim Bendzko, Wincent Weiss, Würth Open Air... sichert euch hier schon jetzt euer schönstes Konzert-Erlebnis 2023!

Erlebt das größte und legendärste Rockfestival Deutschlands mit SWR3. Viele Acts sind schon bekannt, der Ticketvorverkauf läuft. Hier bekommt ihr alle Infos zu Rock am Ring vom 2. bis 4. Juni – wir haben schon mal die besten Bands für euch gecheckt.

Vom 14. bis 16. September wird Baden-Baden wieder zur New-Pop-City. Wir holen die spannendsten Newcomer und aktuell tollsten Künstlerinnen und Künstler für euch nach SWR3Land. Haltet euch das September-Wochenende schon mal frei! Alle Infos, wer 2023 spielt, bekommt ihr wieder im Frühjahr im Radio und hier auf SWR3.de.

Es gibt nächstes Jahr nur einen einzigen Deutschland-Termin auf der Welttournee der Peppers – und der ist bei uns in SWRLand! Am 26. Juni spielen die Red Hot Chili Peppers in Mannheim. Alle Infos zu ihren beiden neuen Alben und zu dem Konzert auf dem Maimarktgelände gibts hier:

Der Schlossplatz in Stuttgart ist immer eine ganz besondere Location mit toller Atmosphäre für das SWR Sommerfestival. Am SWR3-Tag spielen auch 2023 Künstlerinnen und Künstler, die ihr sicher aus dem Radio kennt und die für ein tolles Open-Air-Erlebnis sorgen werden. Letztes Jahr waren das Tim Bendzko, Alice Merton und Parallel. Dieses Jahr sind es die DJs und Produzenten Felix Jaehn und Toby Romeo. Das Sommerfestival Baden-Württemberg findet am letzten Mai-Wochenende statt.

Natürlich gibt es auch in Rheinland-Pfalz 2023 ein SWR3 Open Air beim Sommerfestival. Nach Ingelheim holen wir für euch das DJ-Duo YouNotUs. Ihre vielen Hits kennt ihr aus dem Radio – jetzt ist es Zeit für eine Live-Show! Das Sommerfestival Rheinland-Pfalz ist vom 30. Juni bis 2. Juli.

Save the date: Am 15. Juli holen wir für euch wieder eine ganze Reihe an Popstars auf die Große Bleiche in Mainz. Wer nächstes Jahr spielt, ist noch geheim – wir verraten es euch nächstes Jahr im Radio und hier auf SWR3.de. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie schön das Open Air 2022 war:

So was gibts in SWR3Land nur einmal: 40.000 Menschen feiern eine riesige Party am Strand des Tunisees. SWR3 ist auch 2023 wieder mit dabei und ihr könnt euch schon jetzt Tickets dafür sichern. Das Sea You Festival ist vom 14. bis 16. Juli.

Das Stadtfestival ist nicht nur bei Karlsruherinnen und Karlsruhern beliebt. 2022 kamen als Überraschungs-Headliner Seeed. Wer bringt 2023 den Mount Klotz zum Beben? Was schon feststeht, ist das Datum: 20. bis 23. Juli.

Mit zehntausenden Besucherinnen und Besuchern am Cannstatter Wasen hat das Kesselfestival 2022 Premiere gefeiert. 2023 soll es weitergehen. Die zweite Ausgabe wird am 24. und 25. Juni stattfinden und bereits zugesagt haben Rea Garvey und Jan Delay.

Seine Arena-Tour verschiebt Mark Forster auf 2024. Aber das Stadionkonzert am 24. Juni in Kaiserslautern findet statt. Wer Mark Forster 2023 live sehen will, hat bei ein paar Open Airs im Sommer die Chance.

Glühwein-Bonbons und Beben im Theater – Konzert mit Mark Forster hier anschauen!

Wacken: Das legendäre Metal-Festival

Jedes Jahr kommen zehntausende Musik-Fans von überall her in den kleinen Ort Wacken in Schleswig-Holstein, um dort zu die größten Rock- und Metalbands zu feiern. Für die bereits ausverkaufte Ausgabe 2023 sind angekündigt: Iron Maiden, Dropkick Murphys oder Megadeth.

Neues Jahr, neues Glück. Der ESC 2023 kann für Deutschland ja eigentlich nur erfolgreicher werden. Großbritannien springt als Gastgeberland für die Vorjahresgewinner Ukraine ein. Zusammen wollen die beiden Ländern die größte Musik-Party des Jahres feiern.

Hier spielen nur die allergrößten Superstars und die 15-minütigen Auftritte gehen in die Musikgeschichte ein. Auf die amerikanischen Rap-Allstars um Dr. Dre folgt 2023 R&B-Sängerin Rihanna. Alle Infos zu der Show am 12. Februar gibt es hier:

Es war eine der traurigen Musikmeldungen des Jahres 2022: Keyboarder Andy Fletcher ist tot. Mit Memento Mori haben Depeche Mode für das Frühjahr 2023 ein neues Album angekündigt, außerdem geht die Band auf Tour. Die führt sie auch nach Deutschland, unter anderem nach Frankfurt: am 29. Juni und 1. Juli.

Im Sommer 2022 waren die Fantastischen Vier auf ihrer verschobenen 30-Jahre-Jubiläums-Tour. Anfang 2023 kommt ihr Jubiläums-Album. Auf The Liechtenstein Tapes werden Klassiker aus den mittlerweile 33 Jahren Geschichte der legendären Hip-Hop-Band aus Stuttgart sein. Einer der 15 neu interpretierten Songs: der erste große Hit Die Da von 1992, live mit Band im Studio eingespielt. The Liechtenstein Tapes – benannt nach dem Little Big Beat Studio in Liechtenstein, in dem die Fantas das Album aufgenommen haben – erscheint am 13. Januar.

An Neujahr erscheint das letzte Album der deutschen Hip-Hop-Band Fettes Brot. Ab April geht das Trio dann zum letzten Mal auf Tour. Konzerte gibt es unter anderem in Frankfurt, Köln und Stuttgart – einige der Termine sind aber schon ausverkauft. Dann heißt es: Fettes Brot ist Geschichte.

Außerdem angekündigt:

Sam Smith: Neues Album Gloria und Tour

Der britische Singer-Songwriter hat sein neues und viertes Album Gloria für den 27. Januar angekündigt. Auf jeden Fall auf der Trackliste wird der Hit Unholy stehen. Zum neuen Album geht der Superstar auf Tour in Großbritannien und Europa und kommt dabei auch nach Berlin und Köln.

Metallica: Neues Album 72 Seasons und Deutschland-Konzerte

In SWR3Land gibt es viele Metallica-Fans! Sie freuen sich auf 72 Seasons, das neue Album von Metallica, das am 14. April erscheint. Die Termine für die dazu geplante Stadion-Tour hat die Band direkt für 2023 und 2024 bekannt gegeben. Im Mai nächstes Jahr gibt es zwei Shows in Hamburg, im Mai 2024 in München.

The Weeknd: Konzert in Frankfurt

Der kanadische R&B-Superstar wird im Sommer Konzerte in Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf geben. Sein aktuelles Album Dawn FM hatte er Anfang 2022 veröffentlicht. Zuletzt hat The Weeknd einen Song zum Soundtrack des neuen Avatar-Films beigesteuert.

Pink: Neues Album Trustfall und Konzerte in Deutschland

Am 17. Februar veröffentlicht Pink ihr neues und neuntes Studioalbum Trustfall. Mit ihren neuen Songs kommt Pink im Sommer auch nach Deutschland. Ihre Summer Carnival Tour führt sie nach Berlin, München, Köln und Hannover.

Nico Santos: Neues Album Ride

2023 kommt auch ein neues Album von Nico Santos, das Ride heißen wird. Im SWR3-Interview hat Nico schon verraten, dass er auf seinem neuen Album eine große musikalische Bandbreite haben möchte und auch für Experimente bereit ist. Einen ersten Vorgeschmack gab es mit Hits wie Weekend Lover oder One Day (I'm Gonna Break Your Heart).

Jennifer Lopez: Neues Album This Is Me ... Now

Nach neun Jahren gibt es 2023 wieder neue Musik von Jennifer Lopez. JLO hat das Album This Is Me ... Now für nächstes Jahr angekündigt. Der Titel ist eine Anspielung auf ihr drittes Album This Is Me..., das im November 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Vor zwei Jahren war die Sängerin beim Super Bowl mit Shakira aufgetreten, außerdem sang sie bei der Einführung von US-Präsident Biden.

Lewis Capaldi: Zweites Album Broken By Desire To Be Heavenly Sent

Er ist bekannt für seinen derben Humor und seine gefühlvollen Balladen. Und für seine kreativen Album-Titel. Sein Debüt hieß Divinely Uninspired To A Hellish Extent. Album Nummer zwei kommt im Mai und heißt Broken By Desire To Be Heavenly Sent. Dazu gibt es eine große Tour mit Konzerten auch in Stuttgart, Frankfurt oder Köln.

Måneskin: Neues Album Rush!

Die ESC-Gewinner von 2021 haben für den 20. Januar ihr Album Rush! angeküdigt.

Ellie Goulding: Neues Album Higher Than Heaven

Ihr fünftes Studioalbum Higher Than Heaven erscheint am 3. Februar. Einen Vorgeschmack gibt es schon mit der Single Let It Die.

Herbert Grönemeyer: Neues Album Das ist los

Das ist los heißt das neue Album von Herbert Grönemeyer und wird am 24. März veröffentlicht. Seine Single Deine Hand hatte der Grandseigneur der deutschsprachigen Musik bei Wetten, dass..? vorgestellt.