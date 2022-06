Endlich wieder Festival! Hier gibt es die schönsten Momente, Backstage-Videos, und alle Highlights bei Rock am Ring 2022!

Rock am Ring ist mit 90.000 Weekend Festival-Tickets ausverkauft – laut Veranstalter zum ersten Mal. Wer spontan noch mitfeiern möchte, kann versuchen an der Tageskasse noch wenige limitierte Tagestickets zu bekommen. Und wer kein Ticket hat und trotzdem mit dabei sein möchte: Wir sind für euch vor Ort! Begleitet uns in unserer Instagram-Story über das Festivalgelände, die Campingplätze und Backstage zu euren Stars!

Rock am Ring ist nicht nur Live-Musik, sondern auch Camping und Feierstimmung abseits der Bühnen. Viele Fans reisten schon am Montag an und wärmten sich gemeinsam für den großen Start am Freitag auf. Wir waren für euch schon am Donnerstag auf den Campingplätzen unterwegs und haben die Festivalexperten nach ihren persönlichen Überlebenstipps gefragt:

Rock am Ring bedeutet auch: Beim Wetter ist so ziemlich alles möglich. Zumindest der Festivalauftakt war sonnig, was die nächsten Tage zu erwarten ist, könnt ihr hier nachlesen:

Für Fans von Rock am Ring startet das Festival bereits vor dem Wochenende. Auf den Campingplätzen und neben dem Festivalgelände war auch schon einiges los.

Zwei Jahre lang ist Rock am Ring wegen der Corona-Pandemie ausgefallen – jetzt findet das Festival am Nürburgring wieder statt! Die SWR-Doku Rock am Ring – back to life schaut sich an, ob sich das Kult-Event durch Corona verändert hat. Hier könnt ihr die Doku schauen:

Am Freitagmittag öffneten sich die Tore, das Rennen um die erste Reihe vor der Bühne wurde eröffnet! Aber gab es überhaupt ein Rennen? SWR3-Reporter Kevin Frisch war in der Menge dabei:

Der Start ins Festivalwochenende beginnt unter anderem mit Måneskin, Jan Delay, Marteria und dem Headliner Green Day. Eine Überraschung gab es bei den Donots: Sie eröffneten das Festival und sangen zusammen mit den Toten Hosen Hier kommt Alex und das Ärzte-Cover Schrei nach Liebe. Wie die Menge dazu tobte könnt ihr in unserer SWR3-Instagram-Story sehen!

Das Line Up von Rock am Ring

