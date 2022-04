75 Jahre Rheinland-Pfalz. Für die perfekte Live-Musik zum Landesjubiläum sorgen wir von SWR3. Auftreten werden auch Tom Grennan und Emily Roberts. Der Eintritt ist frei!

Endlich wieder Festival-Feeling! Im Rahmen des 75-jährigen Landesjubiläums Rheinland-Pfalz holen wir für euch tolle Künstlerinnen und Künstler zum großen SWR3 Open Air nach Mainz. Es ist nach der Corona-Pause eines der ersten großen Festivals in Deutschland. Am 21. Mai ab ca. 17.30 Uhr spielen diese Stars kostenlos auf der Festivalbühne an der Großen Bleiche:

Das sind die Acts beim SWR3 Open Air in Mainz

Sony Music

Als Special Closing Act tritt der belgische DJ-Weltstar und Produzent Los Frequencies beim SWR3 Open Air in Mainz auf. Seine Karriere begann 2015. Mittlerweile hat schon bei den größten Festivals wie dem legendären Tomorrowland aufgelegt – aber auch ein Konzert auf dem Dach des königlichen Palasts in Brüssel gespielt. Songs geremixt hat er schon für Justin Bieber, Miley Cyrus oder Sia. Seine Musik wurden allein bei Spotify über zwei Milliarden Mal gestreamt. Einiger seiner Hits dürftet ihr aus dem Radio kennen: Are You With Me, Reality, Crazy oder gerade aktuell: Where Are You Now.

UMG

Beim SWR3 New Pop 2021 hat Álvaro Soler eine spanische Fiesta nach Baden-Baden gebracht. Als nächstes feiert er in SWR3Land mit Mainz. Der deutsch-spanische Musiker ist nicht nur hier bei uns, sondern in Europa, Lateinamerika und auf der ganzen Welt ein Superstar. Über 2,5 Milliarden Menschen streamten bisher seine Musik, 1,5 Milliarden sahen seine Videos. Sein drittes Album Magia hat er in einer Auszeit während der Pandemie geschrieben und selbst mitproduziert. Er singt darin über persönliche Geschichten, auch aus schwierigen Zeiten. All seine spanischen Hits haben eines gemeinsam: gute Laune und Lebensfreude. Egal ob Sofia, La Cintura, El Mismo Sol oder sein aktueller Hit, zusammen mit Ray Dalton, Manila.

UMG

Milow ist der wahrscheinlich sympathischste Singer-Songwriter der ganzen Welt. Der Belgier mit der weichen Stimme ist ein Garant für gute Akustik-Pop-Songs und Mega-Hits von Ayo Technology über Howling At The Moon bis You Don't Know. 2019 hat Milow sein bereits sechstes Album veröffentlicht. Schon seit Jahren ist der Musiker ein guter Freund von SWR3 – bereits 2009 haben wir ihn zum New Pop Festival geholt. Zuletzt hat Milow SWR3Land mit seiner auf deutsch gesungenen Cover-Version von Weiße Tauben berührt, die gerade am Anfang des Kriegs zu einem Song der Hoffnung wurde. Zuletzt habt ihr Milow in SWR3 vielleicht mit seinem Hit Whatever It Takes gehört.

Ashley Verse

Wer ihn beim SWR3 New Pop 2021 schon erleben duften, weiß: Tom Grennan ist ein ausgezeichneter Live-Künstler. Dort war er einer der Stars und spielte ein energiegeladenes Konzert. Ein besonderes Highlight war der großer Hit Little Bit Of Love von seinem UK-Nummer-1-Album Evering Road. Tom Grennan ist ein lässiger British Guy mit einer unglaublichen Stimme. Entdeckt wurde sein Gesangstalent tatsächlich durch einen Zufall: Auf einer Party hatte er, angestachelt durch das ein oder andere Bier, einfach mal laut losgesungen und alle Gäste waren begeistert. In seinen Songs erzählt er ehrliche Geschichten, zum Beispiel über gescheiterte Liebe. Gerade hat er seine neue Single Remind Me veröffentlicht – wieder ein Ohrwurm.

Delia Baum

Mit ihrer Cover-Version von Bitter Sweet Symphony, zusammen mit den DJs Gamper & Dadoni, hatte die Sängerin Emily Roberts 2019 ihren ersten großen Hit. Eigene Musik macht sie aber schon, seit sie Teeangerin ist. Wer gerne mal Trash-TV schaut, kennt ihren Song In This Together vielleicht als Titelmusik von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus. Zuletzt war sie mit ihrem Song Soap beim deutschen ESC-Vorentscheid für Turin angetreten. Außerdem ist die deutsch-britische Künstlerin jetzt bereits zum zweiten Mal mit James Blunt auf großer Stadiontour. Im April veröffentlicht Emily Roberts ihre neue EP.