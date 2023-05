Sonne, Sturm, Regen – egal was da vom Himmel kommt, bei Rock am Ring wird gefeiert! Wenn ihr trotzdem wissen wollt, was das Wetter bereit hält, seid ihr hier richtig.

Als erstes großes Musikfestival der Saison ist Rock am Ring bekannt für das unvorhersehbare Wetter. Von Dauerregen über Sonnenbrand bis Unwetter war am Nürburgring in der Eifel schon alles dabei. Festivalbesucher sollten sich auf alles vorbereiten – und auf keinen Fall Gummistiefel und Sonnencreme vergessen.

Hier könnt ihr das Wetter für Rock am Ring checken – kleiner Tipp: Die Postleitzahl für Nürburg ist die 53520.

Wetter am Nürburgring

So wird das Wetter bei Rock am Ring. Spoiler: Es gibt Grund zur Freude!

Von Konfettiregen bis Schneesturm – bei Rock am Ring ist alles möglich 😅🤘 Am Freitag geh's wieder los. 😍 An welches Ring-Wetter erinnert ihr euch besonders?Posted by SWR3 on Monday, May 29, 2023

Anreise: Das Wetter am Donnerstag

Bei Temperaturen bis zu 21 Grad Celcius wird die Anreise für diejenigen, die am Donnerstag ihr Lager aufschlagen, trocken und warm. Der blaue Himmel wird nur von einzelnen Wolken bedeckt – die euch beim Aufbau vielleicht sogar gelegen kommen. Das erste kühle Getränk nach dem Campaufbau kommt da auf jeden Fall genau richtig! In der wolkenlosen Nacht solltet ihr euch dann etwas dicker einpacken. Es kühlt auf etwa 6 Grad Celcius ab.

Das Wetter am Freitag

Nach dem sonnigen Donnerstag verspricht auch der Freitag, der erste Festivaltag bei Rock am Ring, ein sommerlicher Tag zu werden. 19 bis 20 Grad, leicht bewölkt, acht bis zehn Sonnenstunden: Bis zur Festival-Eröffnung und dem ersten Konzert von Flogging Molly auf der Hauptbühne könnt ihr entspannt in der Sonne sitzen und das Leben genießen – aber bitte nur mit Hut und Sonnencreme!

Das Wetter am Samstag

Wir glauben es selbst nicht, während wir das schreiben: Aber auch am Rock-am-Ring-Samstag ist kein Regen in Sicht. Bei 20 Grad und Sonne ist T-Shirt-Wetter angesagt. Hoffentlich sind die Sonnenbrillen noch nicht verloren gegangen oder zu Schaden gekommen. 😎

Das Wetter am Sonntag

Alles klar, der Regen hat 2023 kein Festivalticket mehr ergattern können. Vier Tage Rock am Ring ohne Regen? Das glauben wir erst, wenn es so weit ist. Bisher sehen die Aussichten aber noch perfekt aus für den letzten Tag des Festivals am Nürburgring. Bei acht Sonnenstunden und bis zu 21 Grad bricht das ideale Festivalwetter einfach nicht ab. Beim Konzert der Toten Hosen abends kann es dann schnell abkühlen – in der wolkenlosen Nacht fallen die Temperaturen auf 10 – 12 Grad Celcius.

