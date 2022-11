40 Songs, eine Geschichte. Das ist der Untertitel von Bonos Buch Surrender. Wir haben mit dem U2-Rockstar exklusiv über seine Autobiografie gesprochen.

Ein Abend mit Bono und Surrender in Berlin

Wie ist das wohl: Bono von U2 mal nicht auf einer Open-Air-Bühne zu erleben, sondern in einem plüschigen Theater. Nicht mit Band, sondern mit Buch. Von New York, über London bis Berlin hat der Sänger – und jetzt Autor – seine neue Biografie vorgestellt. Musikalisch wurde es dabei natürlich trotzdem. Und Bono hatte nicht mal sein Buch auf der Bühne dabei!

Zusammen mit einer Cellistin und einer Harfenistin performte Bono die U2-Klassiker With Or Without You, Where The Streets Have No Name, Pride In The Name Of Love oder Beautiful Day. Dabei stolzierte er an der Bühnenkante entlang, als stünde er im Stadion. Doch neben den speziellen Versionen der Songs gehörte der größere Teil des Abends seinen Lebensgeschichten. Die hat Bono aber nicht einfach nur vorgelesen, sondern auch eher performt, oft mit Musik dazu.

Da geht es zum Beispiel um den Besuch von Opernsänger Luciano Pavarotti in Dublin, den Bono zehn minutenlang liebevoll nachmacht, wie er U2 für eine Benefizshow gewinnen will. Bono erzählt von Dialogen mit seinem Vater, der die Popstarträume seines Sohnes lange nicht ernst nahm und sagte, Bono sei von der Stimmlage ein Bariton, der sich für einen Tenor hält – Bono spielt dabei beide Parts und wechselt die Stühle dafür. Er porträtiert auch die anderen Mitglieder von U2 und beschreibt die Bandprobe, bei der der erste U2-Song I Will Follow entstanden ist. Er erzählt von Live Aid und seinen politischen Aktivitäten.

Sein Buch hält Bono dabei nicht in der Hand. Ist da irgendwo ein Teleprompter? Flüstert ihm jemand etwas in den Knopf im Ohr? Vielleicht hat er aber auch einfach die ersten Kapitel seines Buchs auswendig gelernt.

U2-Sänger Bono bei einer seiner Buchpräsentationen in Madrid. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Buchkritik: So gut ist Bonos Autobiografie Surrender

U2-Sänger Bono ist Frontmann einer der größten Bands der Popgeschichte. Er ist seit Jahrzehnten politischer Aktivist, der sich gegen den Hunger in der Welt und in der Aidshilfe engagiert. Mit 62 Jahren hat er jetzt seine 700-seitigen Memoiren veröffentlicht. Dass Bono singen kann, wissen wir. Aber kann er auch schreiben?

SWR3-Musikredakteur Bernd Lechler über „Surrender“ Das Buch können nicht nur Fans lesen. Bono ist seinen Wälzer wahrscheinlich so angegangen, wie er auch auf die Bühne geht: mit dem Ehrgeiz, eine Show zu liefern. Das erste Kapitel beginnt gleich mit seiner Herz-OP, dann geht es um die letzten Momente seines Vaters. Dann darum, dass bei U2 vor jedem Auftritt gebetet wird, dann nimmt er uns quasi mit auf die Bühne. Das Buch legt los wie ein gutes Konzert und so lebendig erzählt Bono auch weiter: Wie er die Ramones hört und so den Mut zu eigenen Songs findet. Wie ihn der frühe Tod seiner Mutter geprägt hat. Wie sein Vater vor der Stereoanlage mit einer Stricknadel Beethoven dirigierte. Wie er seine spätere Frau Ali das erste Mal küsste. Und natürlich geht es um U2: Freundschaft, Business, Management, Tourbus. Später trifft Bono George W. Bush und den Papst. Bono schreibt total selbstkritisch über missglückte Songs und Aktionen, über Politik – vom Nordirlandkonflikt bis zur Hungerhilfe. Überhaupt ist Surrender (Deutsch: Hingabe) ein nachdenkliches Buch. Da schreibt eben nicht nur ein Rockstar, sondern auch ein Selbstzweifler und Sinnsucher. So pathetisch und theatralisch, wie man ihn kennt, aber auch sehr lustig, an Stellen wie: „In dem Augenblick betreten zwei harte Typen den Pub. Ich spüre, wie sich mir die Nackenhaare sträuben. Dabei habe ich gar keine Nackenhaare“. Oder Bono stellt als Anfänger fest, dass die Lieder, die er allein auf der Gitarre nicht spielen kann, viel besser klangen, wenn er sie mit den drei anderen… nicht spielen kann. Mich hatte er spätestens am Ende des Kapitels, als er ein Konzert beschreibt. Da heißt es: „Während Edge, Larry und Adam zum Bühnenrand gehen, komme ich ihnen von der anderen Seite der Arena allein entgegen. Ich gehe mitten durch unser Publikum, mitten durch den Lärm. Ich bin wieder siebzehn, verlasse mein Elternhaus in der Northside von Dublin, gehe die Cedarwood Road hinunter, auf dem Weg zur Probe mit diesen Männern, die damals auch noch Jungen waren. Ich verlasse mein Zuhause, um nach Hause zu finden. Und ich singe.“