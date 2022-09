Das SWR3 New Pop ist mehr als ein Festival. In unseren Interviews verraten die Stars von morgen persönliche Geheimnisse, treffen alte Freunde und machen jeden Spaß mit. Hier gibt's alle Highlights.

Endlich wieder New Pop Festival – endlich wieder Konzerte, Stars und Festivalfeeling in ganz Baden-Baden.

Bevor die New-Pop-Stars abends auf den Bühnen im Kurhaus, Theater oder Festspielhaus stehen und ihre Songs live spielen, besuchen einige von ihnen SWR3-Moderator Constantin Zöller an der Bar. Consi entlockt den Stars Geheimnisse und hat die eine oder andere Überraschung für seine Gäste parat.

In der SWR3-Instagram-Story nehmen wir euch mit zum SWR3 New Pop Festival 2022.

Interview-Highlights:

Freitag



Donnerstag



New-Pop-Einblicke:

Dieses Talent haben bestimmt nicht viele! SWR3

Es gibt zwei Dinge, die Lola Young ihrer Mutter über Deutschland erzählen würde: Kartoffelbrei ist lecker und die Straßen sind sauberer als in London. Das trifft vermutlich nicht auf jede Stadt in Deutschland zu, aber wieso es in Baden-Baden so sauber ist, kann SWR3-Moderator Constantin Zöller erklären: „Die Einwohner sind so alt, dass sie keine Zähne mehr haben um Kaugummi zu kauen, den sie auf die Straße spucken könnten.“ Gewagte Vermutung – aber Lola Young muss darüber lachen. Umgekehrt findet Consi Lolas geheimes Talent extrem witzig. Sie kann ein Kunststück mit ihrer Zunge und nennt es „tongue willy“ .

Weil man Döner wirklich nicht essen kann, ohne dass die Hälfte im Gesicht zurück bleibt. SWR3

Ein guter Döner besteht aus vielen verschiedenen Komponenten. Dass eine fehlt, bemerkt Moncrieff sofort: das scharfe Gewürz. Er wohnt jetzt seit einem halben Jahr in Berlin und ist schon Döner-Profi. Der Döner, den wir ihm im Studio servieren, schneidet mittelmäßig ab. 6,5 von 10 Punkten würde Moncrieff ihm geben. Kritikpunkte: kein Chili, der Salat könnte frischer sein und zu wenig Fleisch. Da spricht ein Experte! Was Moncrieff außerdem gut kann, erzählt er hier.

Glück gehabt: Den Stromschlag hat Consi abgekriegt. SWR3

Aufgeladene Stimmung beim ersten SWR3-Interview am New-Pop-Freitag: Weil Sam Ryder auf Social Media vor kurzem aus Angst vor einem Elektroschock eine ältere Lampe nicht mehr anschalten wollte, hat Consi ein Spiel vorbereitet: Wer holt sich den Stromschlag ab? Beide nehmen einen Griff in die Hand, es wird Musik angespielt und sobald die Musik stoppt, muss man auf den Knopf am Griff drücken. Wer zu früh oder zu spät drückt, bekommt einen kleinen, ungefährlichen elektrischen Schlag. Für Consi ging das nach hinten los – Sam gewinnt das Spiel.

Das ganze Interview seht ihr hier im Video.

Sam Ryder hat schon auf vielen Bühnen gestanden, mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern gesungen, beim Eurovision Song Contest teilgenommen und erfolgreiche Hits geschrieben, aber beim SWR3 New Pop Festival erlebt Sam Ryder ein erstes Mal in seiner Musikkarriere: Living On My Own von Freddie Mercury ist einer seiner Lieblingssongs – und plötzlich hallen die ersten Töne des Songs durch das Studio, gespielt auf einer Violine. Sam steigt ein und liefert den perfekten Gesang dazu. Das erste Mal in seinem Leben wird er von einer Violine begleitet, freut er sich – und schwärmt von Freddie Mercury und Queen.

Beim Tribute-Konzert für den verstorbenen Foo-Fighter-Drummer Taylor Hawkins im Wembley Stadion hat Sam Ryder Brian May und Roger Taylor getroffen.

Man sagt, man sollte seine Helden nie treffen – ich sage: Triff deine Helden, wenn sie Brian May und Roger Taylor heißen. Sie sind so liebenswürdig und nett, das sind Legenden. Queen ist die beste Band ever.

Sänger Bojan von ClockClock ist überrascht, als er seine alten Freunde sieht. SWR3

Er sitzt an Consis Tresen, erzählt aber, dass er keinen Alkohol trinkt – und das, obwohl er aus der weinliebenden Pfalz kommt. Sänger Bojan von ClockClock ist der erste Gast in Consis Bar der guten Geschichten. Er erzählt von den Storys hinter seinen Songs, macht Scherze über den Parkettboden im Kurhaus, wo er seinen Auftritt beim New Pop Festival haben wird und von seinen früheren Plänen, als er Englisch und Sport studiert hat und Lehrer werden wollte. Sport ist auch eine private Leidenschaft: In Bad Bergzabern war Bojan im Basketballteam und natürlich sind auch seine ältesten Freunde stolz auf ihn. Consi zeigt ihm gerade noch eine Videobotschaft von zwei alten Freunden – plötzlich geht das Licht aus. Consi und Bojan sitzen im Dunkeln. „Blackout“ , sagt Bojan, „Äääh, Matze?!“ , ruft Consi hilfesuchend in die Regie. Dann geht das Licht wieder an. Und vor Bojan stehen gleich zwei Überraschungen.

Mitbewohner, Trainer und Freunde: Chris und Florian kommen mit den Worten „Gibt's hier ein Problem?“ näher – da erkennt Bojan seine Kumpels und freut sich riesig über die Überraschung.

Im Video seht ihr das ganze Interview.

Tom Walker findet sein improvisiertes Eheversprechen gar nicht mal so schlecht. SWR3

Das erste Bier, das Consi als SWR3-Barkeeper ausschenkt, geht an Tom Walker. Zu keinem anderen Gast würde es besser passen: Der Schotte gibt offen zu: „Ich liebe Bier.“ Und er habe immer Zeit für Pubs – obwohl er gerade in der Festivalzeit sehr viel zu tun hat.

Schon 2018 war er beim New Pop Festival zu Gast und bei seinem Besuch in diesem Jahr scheint Tom Walker in einer Zeitschleife gefangen zu sein: Damals ist sein Koffer auf dem Flug verloren gegangen – dieses Jahr hat er den vollgepackten Koffer mit vier Outfits an der Tür stehenlassen. Beides führt zur gleichen Situation: Tom Walker ist in Baden-Baden, hat nur das, das er an sich trägt, und ist trotzdem unglaublich witzig und gut drauf.

Bald steht ein besonderes Ereignis für Tom Walker an: Seine Frau und er wollen an ihrem zehnten Jahrestag heiraten. Ein Eheversprechen hat Tom noch nicht geschrieben, deswegen hat Consi eine besondere Aufgabe für ihn: Er soll einen Lückentext vorlesen und sich spontan Wörter einfallen lassen, um den Text zu vervollständigen. Hier seht ihr das sehr lustige und kreative Ergebnis. Wer würde Tom Walker da nicht heiraten wollen?

So schnell geht das: Mit ein paar Klicks wird aus Purple Disco Machine Purple Country Machine. SWR3

Eine Disco-Maschine ist er wirklich, denn in den letzten Monaten war Tino Piontek megaerfolgeich. Er arbeitete mit Stars wie Dua Lipa und Lady Gaga zusammen und hat mehr monatliche Hörerinnen und -Hörer als Rammstein. Woher das Disco in dem Namen des DJs kommt, kann man sich denken, aber wie würden Tinos Songs klingen, wenn man das Genre Disco durch andere Genres ersetzt? Und wie würde er dann aussehen? Im SWR3-Interview mit Consi genießt Purple Disco Machine ein Gläschen Weißwein, während er seine Alternativ-Persönlichkeiten per Live-Bildbearbeitung vorgeführt bekommt. Uns hat das auch überrascht, aber Tino könnte sich sogar eher vorstellen, Purple Country Machine zu werden als Purple Metal Machine. Vielleicht liegt das am Pferd – hier im Video seht ihr ihn in beiden Versionen.

Links: Joy im Alter von 14 Jahren in ihrem Kinderzimmer. Rechts: Joy im SWR3-Interview 2022. SWR3

Ein besonderes Andenken an das Interview mit Joy Crookes wird SWR3-Moderator Constantin Zöller noch eine Weile begleiten: Joy durfte ihm mit Henna-Farbe den Namen seines Partners auf die Hand schreiben. Aber auch Joy wird sich noch länger an dieses besondere Interview erinnern. Der „Stromausfall“ hat auch bei ihr für eine Überraschung gesorgt: Plötzlich stand eine große Leinwand im Studio, bedruckt mit der Wand ihres Kinderzimmers. Vor genau dieser Wand hat sie mit 14 Jahren ihr erstes Cover für Youtube aufgenommen: Hit the Road Jack. So hat sie ihr Manager entdeckt. In Consis Bar-Studio schnappt sie sich die Gitarre von SWR3-Comedy-Chef Andreas Müller und covert den Song nochmal. Dieses Mal steht sie aber danach auf der Bühne muss nicht mehr davon träumen. Und die Wand möchte sie gerne mitnehmen – wenn sie nur nicht so sperrig wäre...

Die SWR3-Musikredakteure Bernd Lechler und Matthias Kugler mischen sich bei allen New-Pop-Konzerten ins Publikum, fangen die Stimmung ein, hören ganz genau hin, wenn die Künstlerinnen und Künstler ihre Songs performen. Wie ein Konzertcheck entsteht, erzählt Bernd Lechler hier:

Highlights anhören 16.9.2022 SWR3 New Pop: Der Konzertchecker im Dauereinsatz Dauer 2:17 min

Damit die New-Pop-Acts pünktlich auf der Bühne stehen, sie keine Interview-Termine verpassen und sie sich beim New Pop Festival wohl fühlen, gibt es für jeden Künstler einen Ansprechpartner – von Ankunft bis Abfahrt. Welche Aufgaben sie haben, erzählt Benny Hien, der schon 16 Künstlerinnen und Künstler betreut hat.

Highlights anhören 16.9.2022 SWR3 NEW Pop: Bandcontacts - die Problemlöser Dauer 2:35 min

2015 auf der New-Pop-Bühne, 2022 Insta-Reporter: Kelvin Jones wechselt in diesem Jahr auf die andere Seite und nimmt euch in der SWR3-Instagram-Story mit. Hier erzählt Kelvin, was er schon erlebt hat und wieso er findet, dass ClockClock nach Sonnenschein und Küssen riechen.

Highlights anhören 16.9.2022 SWR3 New Pop: Kelvin Jones ist unser Backstage-Reporter Dauer 3:29 min

Vor der großen Bühne wartet auf alle Künstler noch die kleine Bühne: Unsere Open-Air-Bühne vorm Kurhaus, auf der SWR3-Moderator Sebastian Müller mit den Acts quatscht. Auch ohne Ticket können alle Festivalfans zuhören – und bekommen von manchen Stars sogar ein ganz spontanes Ukulelen-Konzert.

New Pop Festival 2022 16.9.2022 Basti Müllers Ukulelen-Muschel Dauer 1:56 min

Ein bekannter Treffpunkt von Gästen und Promis ist am ersten Festivaltag der rote Teppich – der beim SWR3 New Pop Festival grün ist! Der „Green Carpet“ ist Teil des Nachhaltigkeitskonzepts und besteht aus Rollrasen, der am darauffolgenden Tag in Baden-Baden eingepflanzt und somit nachhaltig weiterverwertet wird. SWR3-Reporter Jakob Reifenberger war dabei, als die ersten Stars über den etwas anderen Teppich gegangen sind.

SWR3 New Pop 2022 16.9.2022 SWR3-Reporter Jakob Reifenberger am „Green Carpet“ Dauer 1:41 min

Der Start am Donnerstag war regnerisch, aber ihr lasst euch nicht davon abhalten, endlich wieder ein richtiges New Pop Festival zu feiern. Schließlich haben wir nach der langen Trockenheit lange genug auf den Regen gewartet. Was die New Pop-Besucher am Regen mögen, haben sie uns hier erzählt.

Und die SWR3-Reporter haben sich umgehört, auf was ihr euch am meisten freut.

Die Stadt endlich wieder so bunt zu sehen, ist schön.