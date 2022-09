Wir freuen uns Löcher in den Bauch, denn das New Pop Festival 2022 geht wieder los! Drei Tage lang 11 Acts, gute Laune und nachdem es den ganzen Vormittag hart geregnet hat, ist jetzt strahlender Sonnenschein. Den schicken wir überall nach SWR3Land – genauso wie die große Vorfreude der Menschen hier in Baden-Baden. mehr...