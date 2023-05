Festival-Feeling in SWR3Land! Beim Würth Open Air stehen am 23. und 24. Juni fünf Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Hier gibts alle Infos zum Line-up und die Tickets!

Das Wochenende beginnt mit einem der besten deutschen Singer-Songwriter: Clueso. Als Headliner am Freitag spielt die legendäre Hip-Hop-Band die Fantastischen Vier – präsentiert von SWR3. Am Samstag kommt eine 80er-Jahre-Legende zum dem Festival in Künzelsau.

Fantastischen Vier: Headliner beim Würth Open Air

Dieses Jahr in Künzelsau mit dabei: Die Fantastischen Vier, die besonders durch ihre Klassiker wie Die da?! oder Hits wie Zusammen (mit Clueso) bekannt sind. Bereits seit 33 Jahren steht die Band auf der Bühne. Ihr erstes Konzert spielten die vier Künstler damals auf einer selbstgezimmerten Bühne in einem Stuttgarter Kindergarten. Heute füllen sie die größten Hallen Deutschlands. Erst im Januar veröffentlichte die Gruppe ihr neues Studioalbum mit 15 Hits, die sie neugestaltet und live aufgenommen haben.

Würth Open Air: Clueso und die Fantas zusammen auf der Bühne?

Clueso gehört zu den bekanntesten deutschen Musikern. Er hat bereits neun Studioalben aufgenommen und mit vielen verschiedenen Künstlinnen und Künstlern kooperiert. So trat er schon 2011 zusammen mit Udo Lindenberg bei Wetten, dass..? auf und sang ihm dessen Song Cello. Sein aktuelles Album erschien im Oktober 2021, aktuell nimmt er an der neuen Staffel der Musik-Fernsehshow Sing mein Song teil. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass Clueso und die Fantastischen Vier ihren Hit Zusammen vielleicht auch beim Würth Open Air gemeinsam performen werden.

Freitag ist bereits ausverkauft. Hier gibt es Tickets für Samstag beim Würth Open Air!

Am Samstag tritt die Newcomerin Ayliva auf. Sie startete ihre Karriere auf der Plattform Tiktok und singt in ihren deutschen Songtexten über Themen wie toxische Beziehungen. Holly Johnson wurde in dern 80ern mit seiner Band Frankie Goes To Hollywood und Klassiern wie The Power Of Love berühmt. Jetzt ist er als Solokünstler unterwegs. Den Abschluss des Festivals bildet die Band SDP mit ihrem Mix aus Party-Pop, Rock und Hip-Hop.