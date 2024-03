per E-Mail teilen

Im Sommer haben Sänger Álvaro und seine Frau Melanie geheiratet. Jetzt bekommen sie ein Baby! Seht hier, wie das Paar es bekanntgegeben hat.

Ein Video zeigt die beiden an einem Tisch am Strand sitzen. Álvaro öffnet eine Zeitung und auf dem Titelblatt ist zu lesen:

Baby No 1 Coming Soon

Die beiden stehen auf, Melanies Babybauch ist zu sehen und Àlvaro gibt ihr darauf einen Kuss. In den Kommentaren gratulieren viele Fans und auch Musiker-Kollegen von Álvaro, wie Michael Schulte oder Kelvin Jones.

Álvaro Soler: Im Sommer wieder auf Tour in Europa

Mal abgesehen von privaten Highlights wie Schwangerschaft und Hochzeit läuft es auch musikalisch sehr gut bei dem deutsch-spanischen Sänger. Für den Sommer hat er Festival-Shows in Europa angekündigt, in SWR3Land spielt Álvaro Soler zum Beispiel in Friedrichshafen oder Ulm.

Was neue Hits angeht, so hat er zuletzt immer wieder auf gemeinsame Songs mit Ray Dalton, Topic oder Nico Santos gesetzt.