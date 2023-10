Nach dem Holocaust beschloss die UN im Jahr 1947, das Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer zu teilen – in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Die Juden stimmen zu, die arabischen Staaten lehnen den Plan ab.

14. Mai 1948: David Ben Gurion verliest Israels Unabhängigkeitserklärung, der Staat Israel ist gegründet. Am Tag darauf erklären die arabischen Nachbarn Ägypten, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien den Krieg. In diesem Krieg kann der neue Staat Israel sein Territorium vergrößern und den Westteil Jerusalems erobern. In der Folge fliehen rund 700.000 Palästinenser in die Nachbarstaaten. Die Rückkehr der geflohenen Palästinenser wird von Israel bis heute strikt abgelehnt.