In und um Speyer gibt es neun Supermarkt-Filialen, in denen es keine Silvester-Böller und Raketen zu kaufen gibt. Der Besitzer erklärt, warum er sich so entschieden hat.

Knallen, böllern, schießen – für viele ist das Silvesterfeuerwerk der Höhepunkt des Jahres. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz mit Feuerwerk bei etwa 180 Millionen Euro. Absoluter Rekord! Die neun Supermärkte der Familie Stiegler in und um Speyer sind da nicht mit eingerechnet, denn die verkaufen keine Böller und Raketen. Aus Prinzip, wie Benjamin Stiegler in SWR3 Now sagt.

Nachrichten 30.12.2024 Benjamin Stiegler: Darum verkauft er kein Feuerwerk im Supermarkt Dauer 1:41 min Die insgesamt neun Supermärkte der Familie Stiegler in der Pfalz verkaufen keine Raketen und Böller an Silvester – aus Prinzip. Das sind die Gründe:

Sein Hauptgrund, warum es in seinen Supermärkten kein Feuerwerk zu kaufen gibt, sei der Tierschutz, erklärt Benjamin Stiegler. Er und sein Bruder hätten beide Hunde – und es sei einfach so, dass Hunde und andere Tiere unter dem lauten Knallen der Böller und Raketen leiden.

Besonders für Hunde und Katzen ist der Lärm laut dem Deutschen Tierschutzbund belastend, weil sie ein wesentlich feineres Gehör haben als Menschen. Hier ein paar Tipps, wie ihr eure Tiere besser ins neue Jahr bringt – ganz ohne Medikamente.

Silvester: Keine Raketen und Böller – dafür gibt es Hate und Zuspruch

Seit drei Jahren verkaufen die Stiegler-Supermärkte in Rheinland-Pfalz kein Feuerwerk mehr. Auf Social Media gibt es deswegen viel Hate, aber von vielen anderen gibt es großen Zuspruch, sagt Benjamin Stiegler.

Wie die Supermarkt-Kunden der Stieglers auf den Verzicht reagieren und welche Forderungen die Deutsche Umwelthilfe stellt, lest ihr bei den Kollegen von SWR Aktuell:

Wer dennoch an Silvester ein paar Böller hochjagen will, sollte sich informieren, wo Feuerwerk erlaubt ist. In einigen Städten in SWR3Land gelten besondere Regeln. Worauf du achten kannst und wo du (nicht) böllern darfst, liest du hier:

