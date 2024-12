Wo ist Feuerwerk an Silvester erlaubt? In einigen Städten in SWR3Land gelten besondere Regeln. Worauf du achten kannst und wo du (nicht) böllern darfst, liest du hier.

Eigentlich ist das meiste Feuerwerk und Böllern ganzjährig verboten. An Silvester und Neujahr gibt es aber Ausnahmen – an diesen beiden Tagen kann jeder ab 18 Jahren zündeln. Aber auch hier gibt es bestimmte Regeln: In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie „besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen“ ist Böllern grundsätzlich verboten.

Feuerwerks-Verbot an Silvester soll Bewohner, Tiere und Umwelt schützen

Verschiedene Organisationen fordern, dass durch Böllerverbote besonders Bewohner, Tiere und die Umwelt geschützt werden sollen. Fachleute sagen, Menschen könnten durch die kriegsähnlichen Geräusche retraumatisiert werden. Einige Städte wollen selbst stärker entscheiden, wo geböllert werden darf und wo nicht – darunter auch Mainz, Stuttgart oder Karlsruhe.

Wir geben euch einen Überblick, in welchen Städten in SWR3Land Verbote gelten:

Was ist in SWR3Land erlaubt und was nicht?

Feuerwerk an Silvester in Baden-Württemberg

Stuttgart : In der Innenstadt, innerhalb des City-Rings gibt es eine Böllerverbotszone. Auch am Schloss Solitude in Stuttgart und bei der Grabkapelle in Rotenberg darf kein Feuerwerk gestartet werden. Das Verbot gilt zwischen 18 und 3 Uhr. Stuttgart würde gerne auch besonders belastete Gebiete wie Aussichtspunkte in den Verbotsbereich aufnehmen, aber das geht bislang nur, wenn explizit eine besondere Gefahrenlage oder eine außergewöhnliche bauliche Situation gegeben ist.

: In der Innenstadt, innerhalb des City-Rings gibt es eine Böllerverbotszone. Auch am Schloss Solitude in Stuttgart und bei der Grabkapelle in Rotenberg darf kein Feuerwerk gestartet werden. Das Verbot gilt zwischen 18 und 3 Uhr. Stuttgart würde gerne auch besonders belastete Gebiete wie Aussichtspunkte in den Verbotsbereich aufnehmen, aber das geht bislang nur, wenn explizit eine besondere Gefahrenlage oder eine außergewöhnliche bauliche Situation gegeben ist. Göppingen : Hier sind Böller rund um die Burgruine nicht erlaubt.

: Hier sind Böller rund um die Burgruine nicht erlaubt. Tübingen : Im historischen Stadtzentrum gilt ein striktes Feuerwerksverbot. Dadurch sollen Schäden vermieden werden. Auch auf der Platanenallee ist kein Feuerwerk erlaubt.

: Im historischen Stadtzentrum gilt ein striktes Feuerwerksverbot. Dadurch sollen Schäden vermieden werden. Auch auf der Platanenallee ist kein Feuerwerk erlaubt. Schwäbisch Gmünd : Es gibt ein Feuerwerksverbot in der historischen Innenstadt. Nur am Marktplatz und vor dem Citycenter darfst du böllern.

: Es gibt ein Feuerwerksverbot in der historischen Innenstadt. Nur am Marktplatz und vor dem Citycenter darfst du böllern. Ellwangen : Schon im letzten Jahr hat die Stadt Feuerwerkskörper im Bereich der historischen Altstadt verboten. Viele waren deswegen am Schloss unterwegs – da ist es dieses Jahr aber auch tabu.

: Schon im letzten Jahr hat die Stadt Feuerwerkskörper im Bereich der historischen Altstadt verboten. Viele waren deswegen am Schloss unterwegs – da ist es dieses Jahr aber auch tabu. Heidenheim : Hier sind Feuerwerke im Bereich des Schlosses Hellenstein, in der Fußgängerzone sowie an der Stadtmauer, in der Hinteren Gasse und der Hauptstraße verboten.

: Hier sind Feuerwerke im Bereich des Schlosses Hellenstein, in der Fußgängerzone sowie an der Stadtmauer, in der Hinteren Gasse und der Hauptstraße verboten. Herrenberg : Die Stadt im Kreis Böblingen erlaubt in der gesamten Altstadt unterhalb des Schlossbergs keine Böller.

: Die Stadt im Kreis Böblingen erlaubt in der gesamten Altstadt unterhalb des Schlossbergs keine Böller. Horb : Der Gemeinderat hat ein Abbrennverbot im Bereich der Altstadt beschlossen.

: Der Gemeinderat hat ein Abbrennverbot im Bereich der Altstadt beschlossen. Villingen-Schwenningen : Hier darfst du in der gesamten Altstadt und in Teilen von Schwenningen keine Böller zünden.

: Hier darfst du in der gesamten Altstadt und in Teilen von Schwenningen keine Böller zünden. Freiburg: Ein generelles Verbot gibt es hier zwar nicht, aber wie überall in Deutschland ist es auch hier nicht erlaubt, rund um das Freiburger Münster zu böllern.

Andere Städte in Baden-Württemberg wie Rottweil, Waldshut-Tiengen, Ettenheim und Zell am Harmersbach haben ebenfalls Böllerverbote.

Feuerwerk an Silvester in Rheinland-Pfalz

Trier: Feuerwerk und Böller sind fast überall in der Region Trier an Silvester erlaubt – nur in der Trierer Altstadt nicht. Da gilt am Hauptmarkt seit 2020 ein Böllerverbot, weil im Jahr zuvor die Situation an Silvester eskalierte. Damals warfen einige Feiernde Böller und Feuerwerkskörper in alle Richtungen. und viele Menschen wurden verletzt. Rettungsfahrzeuge kamen nicht durch die Menschenmenge zum Einsatzort.

Speyer: In der Speyrer Innenstadt ist Böllern nicht erlaubt.

Wir alle wollen das neue Jahr gebührend begrüßen. Dazu braucht es jedoch nicht unbedingt ein privates Feuerwerk, es gibt auch schöne Alternativen, die Freude bereiten können.

Raum Koblenz: Ein Böllerverbot gibt es zum Beispiel im Naturschutzgebiet Rodderberg bei Remagen.

In Mainz, Ludwigshafen und Kaiserslautern gelten keine besonderen offiziellen Vorschriften. Pass auf dich und andere auf!

Und wo gibts Böllerverbot in den Nachbarbundesländern?

Köln: Die Stadt hat dieses Jahr zum zweiten Mal nach dem Chaos-Silvester 2022/23 ein großflächiges Böllerverbot in der Innenstadt. Die Feuerwehr verzeichnete beim ersten Verbot im Vergleich zum Vorjahr in der Altstadt deutlich weniger Rettungseinsätze. Beim Ordnungsdienst ging erstmals keine einzige Beschwerde in Zusammenhang mit Feuerwerk ein – mehrere Bürger äußerten sich sogar positiv über die Böllerverbotszone.

Frankfurt: Die Stadt hat für die Silvesternacht verboten, auf dem Eisernen Steg oder auf der Zeil Feuerwerk abzubrennen. Ziel sei es, Verletzungen zu vermeiden.



Das Feuerwerksverbot auf dem Eisernen Steg gilt von 21 Uhr am 31. Dezember bis 3 Uhr am 1. Januar.

Auf der Zeil gilt das Verbot einige Stunden länger: von 20 Uhr am 31. Dezember bis 6 Uhr am 1. Januar.

München: In einigen Bereichen der Münchener Innenstadt gilt vom 31. Dezember 2024 um 21 Uhr bis zum 1. Januar um 2 Uhr ein Böllerverbot. In den Umweltzonen des Mittleren Rings darf gilt das über beide Tage.

