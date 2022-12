Häufig wird behauptet, dass die Tradition des Böllerns an Silvester auf uralte Rituale zurückzuführen sind, in denen Lärm und Licht böse Geister vertreiben sollen. Der Ravensburger Kulturwissenschaftler Manuel Trummer sieht den Ursprung der Tradition woanders.

Ja, es hat letztlich zwei Traditionslinien.

Feuerwerke – Statussymbol für den Adel

Zum einen steht's in der Tradition von barocken und frühneuzeitlichen Feuerwerken, die wir vor allem im Adelsbereich finden, ab und zu auch im kirchlichen Bereich. Wir müssen uns vorstellen, dass es eine der neuesten, innovativsten Unterhaltungstechniken in dieser Zeit war, die letztlich bloß einer kleinen Elite vorbehalten war. Es war also sehr, sehr exklusiv, und damit konnte man sich letztlich auch in seinem Status abgrenzen und vor allem seinen Gästen etwas Spektakuläres, etwas Einzigartiges bieten, um den festlichen Anlass noch einmal besonders herauszuheben.

Militärische Tradition

Auf der anderen Seite steht sie in der Tradition von militärischen Salutschüssen. Insofern wird das neue Jahr mit dem Böllern auch begrüßt.

Antwort von Manuel Trummer, Kulturwissenschaftler aus Ravensburg

