Silvester feiern die Menschen auf der ganzen Welt. In Deutschland gibts Bleigießen und Wunderkerzen. Aber welche Traditionen und BrĂ€uche gibt es in anderen LĂ€ndern? Hier entdecken!

Das neue Jahr steht vor der TĂŒr, viele Menschen begrĂŒĂŸen es an Silvester mit speziellen Traditionen. Ob Feuerwerk an Silvester, Bleigießen mit Freunden, sich gute VorsĂ€tze fĂŒrs neue Jahr vornehmen oder auch einfach Berliner essen: Die BrĂ€uche aus Deutschland kennen wir. Aber die ganze Welt feiert Silvester!

Hier gibts kuriose BrĂ€uche aus anderen LĂ€ndern – vielleicht ist auch eine kleine Inspiration fĂŒr deine eigene Party dabei?

5 kuriose Traditionen aus anderen LĂ€ndern zu Silvester

Beginnen wir mit einer Tradition, die sicherlich gesĂŒnder ist als Berliner zu essen – dafĂŒr aber ein gutes Timing erfordert. Ab zu Silvester nach Spanien:

Die Tradition zu Silvester aus Spanien ist gar nicht so leicht, wie sie klingt. Denn insgesamt zwölf Trauben soll man zu jedem Glockenschlag bis Mitternacht essen. Den Takt gibt eine öffentliche Uhr vor. TatsĂ€chlich gibt es sogar FernsehĂŒbertragungen live im spanischen Fernsehen, damit alle mitmachen können.

Soz bout chewing the grapes were huge #fyp #2023 #newyear #uvas

In vielen Dörfern und StÀdten suchen die Menschen auch gemeinsam Orte mit einer Uhr auf und versammeln sich dort. Also zum Beispiel bei einem Rathaus oder einer Kirche.

Und das Traubenessen ist echt eine Herausforderung: FrĂŒher schlug die Glocke jede Sekunde, inzwischen wurde der Abstand auf kulante drei Sekunden erhöht. Wer sich nicht verschluckt und gut im Takt bleibt, soll im neuen Jahr Wohlstand und GlĂŒck haben.

Ebenfalls eine feierliche Verabschiedung des alten Jahres findet in Ecuador zum Jahreswechsel statt. Die Tradition ist allerdings ein bisschen anders: Hier basteln die Menschen aus Stoff verschiedene Puppen – sie stellen entweder jemanden dar, der im letzten Jahr GlĂŒck oder UnglĂŒck gebracht hat.

Und da hĂ€ngen sich viele echt rein! In manchen Regionen werden sogar richtige Wettbewerbe veranstaltet – erinnert ein bisschen an die kunstvoll gestalteten Umzugswagen an Fastnacht, die man aus Deutschland kennt:

Guayaquileños acuden a comprar sus monigotes a la calle 6 de Marzo

Schließlich werden die Puppen oft bei gemeinsamen großen Feierlichkeiten verbrannt und alles verabschiedet, was hinter einem liegt. So kann in Ecuador das neue Jahr kommen.

Zu Silvester machen sich viele fĂŒr die Party gern chic. Was man drunter trĂ€gt, ist aber vermutlich nirgends so symboltrĂ€chtig wie in Italien. Hier tragen die Menschen an Silvester zum Jahreswechsel rote Dessous. Welches Höschen es ist, ist egal. Nur rot muss es sein, dann startet man mit viel GlĂŒck ins neue Jahr. Und der Brauch gilt ĂŒbrigens fĂŒr alle Geschlechter.

Insgesamt ist das Neujahrsfest in Italien eine große Sache. Vor allem das Essen und der Wein mĂŒssen natĂŒrlich stimmen und es gibt auch eine Silvesterlotterie, an der viele teilnehmen.

FrĂŒher war es außerdem an Silvester in Italien ĂŒblich, den Mitmenschen einen mit Linsen gefĂŒllten Geldbeutel zu schenken. Das sollte Reichtum bringen. Diesen Brauch gibt es in der Form heute nicht mehr. Manchernorts gibts aber nach Mitternacht noch Linsen zu essen, um den Geldsegen fĂŒrs neue Jahr zu bescheren.

Ein nur lokal verbreiteter Brauch, der aber so speziell ist, dass wir ihn trotzdem auch nennen wollen: FrĂŒher wurden um Punkt Mitternacht in Neapel alte Möbel aus dem Fenster auf die Straße geworfen. Wer unten unterwegs war, lief deshalb besser nur in der Mitte der Straße. Heute gibts den Brauch noch in abgeschwĂ€chter AusfĂŒhrung: Die Menschen in Neapel zerschlagen Geschirr vor dem Haus, unten auf dem BĂŒrgersteig.

Silvester wird in Argentinien mit einem Regen aus Papierschnipseln gefeiert : Um sich vom alten Jahr zu verabschieden, werden dort in manchen Gegenden alte Akten, schlecht benotete Hausarbeiten oder Àhnlich unangenehmes Zeug geschreddert oder zerfetzt und aus dem Fenster geworfen. Ein schönes Bild, um sich symbolisch von den Altlasten zu befreien, oder?

Im Laufe des Tages sind die Straßen dann traditionell mit lauter Schnipseln bedeckt. Zumindest die MĂŒllabfuhr startet in Argentinien also gleich mal mit einem riesen Haufen Arbeit ins neue Jahr ...

Im neuen Jahr sollen sich natĂŒrlich möglichst viele WĂŒnsche erfĂŒllen. In Mexiko sehnen sich wohl viele Menschen an Silvester nach einer Reise – immerhin hat diese Sehnsucht es zu einer eigenen und durchaus kuriosen Tradition gebracht: Manche stellen einen Koffer in der Neujahrsnacht vor die TĂŒr oder laufen damit um den Block. Dem Glauben nach kann man dann im nĂ€chsten Jahr auf Reisen gehen.

Übrigens: Feuerwerk und Böller sind in Mexiko gar nicht so das riesen Ding an Silvester wie in Deutschland. Das liegt vermutlich daran, dass hier das ganze Jahr ĂŒber und zu sĂ€mtlichen AnlĂ€ssen geböllert wird.

Mit welchen Traditionen oder BrĂ€uchen auch immer du feierst – oder ob du den Jahreswechsel vielleicht auch einfach verpennst: SWR3 wĂŒnscht dir einen guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr!