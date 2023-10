Terroristen der islamistischen Hamas haben am Wochenende Israel massiv angegriffen. Alle Infos findet ihr in unserem Live-Ticker.

19:16 Uhr Spiel der deutschen Handballerinnen in Tel Aviv abgesagt Das für Samstag geplante Gastspiel der deutschen Handballerinnen in Tel Aviv findet wegen der angespannten Lage in Israel nicht statt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) nach Absprache mit dem europäischen Verband EHF mitteilte. Auch das für Mittwoch angesetzte Spiel des israelischen Teams in Slowenien wird demnach nicht ausgetragen.

19:05 Uhr Zahl der Toten in Israel steigt auf 700 Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Toten in Israel auf mindestens 700 gestiegen. Dies berichteten mehrere israelische Medien am Sonntag unter Berufung auf medizinische Kreise. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens 2.243 Menschen verletzt.

15:19 Uhr Demonstration für Solidarität mit Israel in Berlin Mehrere hundert Menschen haben in Berlin an einer Solidaritätsdemonstration für Israel teilgenommen. Sie versammelten sich vor dem Brandenburger Tor. Mehrere jüdische und deutsch-israelische Organisationen hatten zu der Veranstaltung aufgerufen. Hunderte Menschen versammeln sich vor dem Brandenburger Tor. Sie unterstützen #Israel. Einige sagen, sie hätten Angst, andere sind wütend. pic.twitter.com/j20oqtQ3tW

15:03 Uhr Diskussion über finanzielle Hilfen für Palästinenser Nach dem Angriff der Hamas auf Israel fordern verschiedene Politiker und Organisationen, die Unterstützung der Palästinenser zu stoppen. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) forderte die Bundesregierung auf, Zahlungen an klare Bedingungen zu knüpfen. „Mit deutschem Steuergeld darf Terrorismus und Antisemitismus nicht finanziert werden“, schrieb DIG-Präsident Volker Beck. Auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, forderte in der Bild-Zeitung die finanziellen Hilfen der Bundesregierung und der EU zu überprüfen. Laut Finanzminister Christian Lindner (FDP) zahlt die Bundesregierung jährlich rund 350 Millionen Euro an die Palästinenser. Der Linken-Politiker Gregor Gysi verteidigte die Zahlungen. Zwar dürfe die Hamas keine Hilfe bekommen, andere Organisationen aber schon.

14:46 Uhr Keine Flüge mehr nach Tel Aviv Fluggesellschaften in aller Welt haben am Wochenende ihre Flüge nach Israel gestrichen. Unter anderem die Lufthansa, Air France, Ryanair, Emirates, Aegan Airlines und American Airlines strichen ihre Verbindungen nach Tel Aviv. Das Auswärtige Amt in Berlin rät derzeit „dringend“ von Reisen nach Israel und in die Palästinensergebiete ab. Nachrichten 8.10.2023 Aktuelle Lage in Israel am frühen Sonntagnachmittag Dauer 1:04 min Aktuelle Lage in Israel am frühen Sonntagnachmittag

14:03 Uhr Israelische Regierung ruft Kriegszustand aus Das Sicherheitskabinett in Israel hat den Kriegszustand ausgerufen. Dies erlaube „ weitreichende militärische Schritte “, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. Was das genau bedeutet, sagte er nicht. Die Zahl der Toten ist laut israelischer Medien auf mindestens 500 angestiegen. 2.000 Menschen sollen verletzt sein.

12:15 Uhr Ägyptischer Polizist tötet Medien zufolge zwei Israelis In Ägypten hat ein Polizist auf israelische Touristen geschossen und mindestens drei Menschen getötet. Der Mann habe in Alexandria das Feuer eröffnet und mindestens zwei Menschen aus Israel und einen aus Ägypten erschossen, teilte das Innenministerium am Sonntag mit. Der Fernsehsender Extra News berichtete unter Berufung auf einen Sicherheitsbeamten, bei dem Angriff an der Pompeiussäule sei eine weitere Person verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer sei in Haft. Der israelische Rettungsdienst Saka teilte mit, es habe zwei Tote in Alexandria gegeben. Der Angriff erfolgte, während das israelische Militär gegen Hamas-Kämpfer vorging, die aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen waren und Hunderte Menschen getötet haben. Ägypten hat vor Jahrzehnten Frieden mit Israel geschlossen und fungiert seit langem als Vermittler im israelisch-palästinensischen Konflikt. Es gibt jedoch eine starke anti-israelische Stimmung im Land.

11:05 Uhr Auch der Norden Israels soll evakuiert werden Die nordisraelische Regionalverwaltung hat die Bewohner aufgerufen, das Grenzgebiet zum Libanon zu verlassen und im Süden oder im Zentrum des Landes Schutz zu suchen. Zuvor waren aus dem Libanon Raketen und Mörsergranaten auf Israel geschossen worden. Wie israelische Medien berichteten, übernahm die libanesische Terrororganisation Hisbollah die Verantwortung. Israel reagierte mit Artilleriefeuer.

9:51 Uhr So ist die Lage in Israel am Sonntagmorgen

9:45 Uhr Israel: angeblich auch Deutsche entführt Unter den Menschen, die in Israel beim Angriff der Hamas entführt worden sind, sollen auch deutsche Staatsangehörige sein. Mehrere Medien berichten, zwei Personen hätten auf Videos der Hamas ihre Verwandten unter den Geiseln erkannt. Das Auswärtige Amt erklärte, es prüfe, ob wirklich deutsche Staatsbürger unter den Geiseln seien. Die Lage sei noch sehr unübersichtlich – und generell äußere man sich nicht zu Einzelfällen.

9:43 Uhr Palästinenser: Über 300 Tote im Gazastreifen Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Hamas-Großattacke auf Israel sind bisher 313 Menschen getötet worden. 1.990 Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mit.

9:38 Uhr Evakuierungen in israelischem Grenzgebiet Israels Armee evakuiert die israelischen Ortschaften im Grenzgebiet. Tausende von Menschen sollten an andere Orte in Israel gebracht werden, sagte der israelische Armeesprecher Richard Hecht. Die Armee erklärte das Gebiet um den Küstenstreifen herum zum Sperrgebiet. Es gebe noch acht Punkte im Süden des Landes, wo nach möglichen Angreifern gesucht werde, sagte Hecht. Der Sperrzaun zum Gazastreifen sei an 29 Stellen durchbrochen worden, diese seien inzwischen alle unter Kontrolle. Man greife aus der Luft potenzielle neue Angreifer an diesen Punkten an.

7:15 Uhr Israel meldet Beschuss aus dem Libanon Israel ist nach Angaben eines Militärsprechers aus dem Libanon beschossen worden. Artillerie der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) würden das Gebiet im Libanon, von dem aus kurz zuvor auf israelisches Gebiet geschossen worden sei, unter Feuer nehmen, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Die israelischen Streitkräfte seien auf alle Szenarien vorbereitet und würden auch weiterhin die Sicherheit der Bewohner Israels schützen.

5:44 Uhr China fordert Ende der Gewalt zwischen Palästinensern und Israel Nach dem Angriff der Hamas auf Israel hat China ein Ende der Gewalt gefordert. China sei zutiefst besorgt über die jüngste Verschärfung der Spannungen, hieß es am Sonntag in einer Mitteilung des Pekinger Außenministeriums. Alle Beteiligten sollten «Zurückhaltung üben, das Feuer sofort einstellen, die Zivilbevölkerung schützen und sicherstellen, dass sich die Situation nicht weiter verschlechtert». China erinnerte auch an seine grundsätzliche Haltung zu dem Konflikt. Der einzige Weg zu einer Lösung sei die Umsetzung einer «Zwei-Staaten-Lösung» und die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates. China wolle mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um eine baldige Wiederaufnahme der Friedensgespräche zu ermöglichen.

4:35 Uhr Israel stoppt Energielieferungen an Gazastreifen Israel will den Gazastreifen nicht länger mit Strom, Benzin und Gütern versorgen. Dies teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Der Großteil des von der militant-islamistischen Hamas beherrschten Gebiets saß bei Einbruch der Nacht bereits im Dunkeln, nachdem Israel die Stromversorgung gekappt hatte. Netanjahu verkündete zudem das Ende der „erste Phase“ von Israels Gegenangriff. Israel habe den Großteil der Hamas-Kämpfer abgewehrt. Man werde die Offensive jedoch „vorbehaltlos und ohne Unterbrechung“ fortsetzen, erklärte Netanjahu.

3:44 Uhr Israelische Flagge auf Brandenburger Tor projeziert Das Brandenburger Tor in Berlin wird in den Farben der israelischen Flagge blau und weiß angestrahlt. Die Stadt wolle damit zeigen, dass sie und die ganze freie Welt fest an der Seite Israels stehen, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner. Solidaritätsbekundung der Berliner Regierung. Wegen der Angriffe der Hamas auf Israel erstrahlt das Brandenburger Tor in den israelischen Nationalfarben blau und weiß.https://t.co/m2x66hBxwe

2:02 Uhr Antisemitismus-Beauftragter warnt vor Attacken Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat vor Attacken auf jüdische Einrichtungen in Deutschland gewarnt. Er begrüße, dass die Sicherheitsbehörden deren Schutz bundesweit ab sofort verstärken, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hamas-Sympathisanten hätten in Berlin die Angriffe auf Israel bereits gefeiert und Süßigkeiten verteilt. Das sei widerwärtig, so Klein. Die deutsche Gesellschaft dürfe das nicht hinnehmen.

1:33 Uhr Netanjahu kündigt Vergeltung an Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Vergeltung für den Großangriff der radikalislamischen Hamas aus dem Gazastreifen angekündigt. Er rief alle Palästinenser dazu auf, Gaza-Stadt zu verlassen. Die israelische Armee werde die Verstecke der dort herrschenden Hamas in Trümmer legen. Medienberichten zufolge fielen mehr als 300 Israelis den palästinensischen Angriffen zum Opfer.

1:12 Uhr USA: Bislang keine Hinweise auf Beteiligung des Iran Die USA haben eigenen Angaben zufolge bislang „keine Hinweise“ auf eine mögliche Verwicklung des Irans in den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel. Es sei „zu früh“ zu sagen, ob der Iran direkt in die großangelegten Offensive eingebunden sei, erklärte ein Vertreter des Weißen Hauses. Dennoch gäbe es „keinen Zweifel“ daran, dass die Hamas unter anderem vom Iran „ finanziert, ausgerüstet und bewaffnet werde “, betonte er. Die Islamische Republik Iran und die Hisbollah-Miliz hatten zuvor ihre Unterstützung für den „ stolzen Einsatz “ der im Gazastreifen herrschenden Hamas zum Ausdruck gebracht. Unter anderem der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, machte Teheran für die beispiellose Angriffswelle verantwortlich.

0:39 Uhr Hunderte Menschen bei Angriff gestorben In Israel ist die Zahl der Toten durch die massiven Raketenangriffe militanter Palästinenser aus dem Gaza-Streifen gestiegen. Israelische Medien berichten übereinstimmend: mindestens 300 Menschen seien gestorben, mehr als 1.500 verletzt. Gegenangriffen fielen nach palästinensischen Angaben mindestens 230 Menschen zum Opfer. Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für Israel und die Palästinensergebiete ausgesprochen.

21:33 Uhr Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen kommt zusammen Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen kommt wegen der Gewalt im Nahen Osten morgen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Generalsekretär Antonio Guterres hat zu allen erdenklichen diplomatischen Anstrengungen aufgerufen, um einen Flächenbrand zu verhindern. In der deutschen Politik bahnt sich eine Diskussion darüber an, wie es mit den Finanzhilfen für die Palästinenser weitergehen soll. Entsprechend geäußert haben sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter.

20:02 Uhr Weiter Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern In Israel und im Gazastreifen sind die militärischen Auseinandersetzungen auch am Abend weitergegangen. Im Großraum Tel Aviv gab es Raketenalarm und Explosionen. Nach Angaben von Behörden und Rettungskräften sind heute in Israel mindestens 150 Menschen getötet worden - mehr als tausend weitere wurden verletzt. Im Palästinensergebiet wird die Zahl der Toten nach israelischem Beschuss mit rund 200 angegeben – auch hier sollen viele hundert Menschen verletzt sein. Die radikal-islamischen palästinensischen Hamas hat Israel am frühen Morgen aus der Luft, vom Meer aus und mit bewaffneten Kämpfern am Boden angegriffen.

19:07 Uhr „Höchste Gefahr“: Israelischer Botschafter warnt vor Anschlägen in Deutschland Nach dem Großangriff der palästinensischen Hamas auf Israel hat der israelische Botschafter Ron Prosor vor Angriffen auf israelische und jüdische Einrichtungen auch in Deutschland gewarnt. In der jetzigen Situation bestehe die „höchste Gefahr“ solcher Anschläge, sagte er am Samstag in einem Interview der dpa. Er vertraue aber auf die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden. „Ich weiß, dass der Bürgermeister von Berlin und auch die Innenministerin die Sache jetzt im Griff haben.“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat angekündigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland ausgeweitet werden. In Berlin sei der Schutz dieser Einrichtungen durch die Polizei bereits „unmittelbar erhöht worden“ . Grausame Bilder und Nachrichten erreichen uns heute aus Israel. Wir verurteilen den Terror der Hamas und stehen fest an der Seite unserer israelischen Freundinnen und Freunde. Ich denke in diesen schweren Stunden an die Familien der Opfer.

17:45 Uhr Israelische Armee bestätigt Geiselnahme durch Hamas Die israelische Armee hat Geiselnahmen von Israelis durch die radikalislamische Hamas bestätigt. Die militante Palästinenserorganisation habe israelische Soldaten und Zivilisten gefangen genommen und damit „ein Kriegsverbrechen“ begangen, sagte Armee-Sprecher Daniel Hagari am Samstag. Genaue Zahlen nannte er laut Nachrichtenagentur AFP nicht.

15:43 Uhr Palästinensische Behörden melden fast 200 Tote im Gazastreifen Im Gazastreifen sind nach dem Beschuss der israelischen Armee als Folge der Großangriffe auf Israel 198 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit.

15:18 Uhr Krisenstab der Bundesregierung tritt zusammen Wegen des Großangriffs auf Israel tritt im Auswärtigen Amt der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Samstagnachmittag mit. „ Unser besonderes Augenmerk gilt der Sicherheit der deutschen Staatsangehörigen vor Ort. “ Diese würden gebeten, die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zu befolgen.