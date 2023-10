Beide Touristenattraktionen wurden am Samstag „aus Sicherheitsgründen“ gesperrt. Der Grund: Angst vor einem Anschlag.

Der Louvre hat auf X – früher Twitter – über die Schließung informiert. Der französische Sender BFMTV berichtet, dass es eine Bombendrohung gegeben haben soll. Das Museum habe „eine schriftliche Nachricht erhalten, in der von einem Risiko für das Museum und seine Besucher“ die Rede gewesen sei, sagte eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Nun würden die nötigen Überprüfungen vorgenommen, heißt es weiter.

Chers visiteurs, Pour des raisons de sécurité, le musée du #Louvre ferme ses portes ce jour, samedi 14 octobre.Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée seront remboursées.Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/2cEllnWCIa

Louvre in Paris nach Bombendrohung gesperrt: Besucher müssen Louvre verlassen

Videos auf X zeigen, dass Menschen aus dem Museum evakuiert wurden.

Das Museum #louvre wurde heute Mittag plötzlich geschlossen, alle Besucher:innen mussten gehen. Laut AFP gab/gibt es eine Drohung. Besucher:innen haben sich ruhig verhalten. pic.twitter.com/OkRPBQxnVe

🔴🇫🇷 ALERTE INFO - Le #Louvre évacué « pour raisons de sécurité » selon l'AFP. #attentat pic.twitter.com/oIupOx7PdL

Les visiteurs sont évacués du musée du Louvre à Paris après une alerte à la #bombe #Louvre#attentat Plus d'info sur Telegram viahttps://t.co/dSX65ZRSYA pic.twitter.com/S8t4C6lZze

Auch Schloss Versailles wegen Bombendrohung evakuiert

Später am Nachmittag wurde auch das Schloss von Versailles und sein Park wegen einer Bombendrohung. Das berichtete der Fernsehsender BFMTV mit Bezug auf Polizeikreise.

Le château de #Versailles est en cours d'évacuation samedi après-midi après une alerte à la bombe, a appris l'#AFP par des sources policières L'alerte à la bombe est passée par un message anonyme sur le site https://t.co/GesQDY9a4J, a précisé à l'AFP une source proche du… pic.twitter.com/HH0dnZEe6j

Höchste Terrorwarnstufe in Frankreich

In Frankreich gilt seit einem Messerangriff in einer Schule am Freitag die höchste Terrorwarnstufe. Die Regierung hat beschlossen, dass bis Montag landesweit bis zu 7.000 Soldaten mobilisiert werden sollen, um in Stadtzentren und an touristischen Orten für mehr Sicherheit zu sorgen.

Arras: Messerangriff an Schule - das ist passiert!

Hintergrund für das Vorgehen ist ein Messerangriff an einer Schule. Der Anschlag soll im Zusammenhang mit der Lage im Nahen Osten stehen. Am Freitag hatte ein islamistisch radikalisierter junger Mann im nordfranzösischen Arras einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt.

