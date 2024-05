per E-Mail teilen

Der Deutsche Wetterdienst hatte für beide Länder bereits vor schweren Gewittern mit großen Wassermassen gewarnt. Einige Orte hatte es bereits am Abend besonders getroffen.

Hier könnt ihr nachschauen, ob es eine Warnung für eure Stadt oder euren Landkreis gibt:

Karte wird geladen … Wird geladen … Regionale Warnungen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert laufend über die Warnsituation in Deutschland. Die Landkreiswarnungen werden sehr kurzfristig vor den Warnereignissen herausgegeben, um möglichst genau sein zu können.

Wenn du auf einen Landkreis auf der Karte klickst, wird dir die entsprechende Warnung angezeigt.

Rheinland-Pfalz: Sorge um Kreis Ahrweiler

In Rheinland-Pfalz laufen unter anderem im Kreis Ahrweiler hunderte Einsätze wegen überfluteter Keller und Straßen. Die B 266 in Bad Neuenahr-Arweiler ist gesperrt. Viele Menschen denken heute vermutlich an die Ahrtal Flutkatastrophe im Sommer 2021. Hier sehr ihr Videosequenzen vom frühen Abend:

Voll gelaufene Keller, überflutete Straßen, Gullydeckel, aus denen das Wasser drückt: Wenigstens konnten Polizei und Feuerwehr mit Blick auf Falschmeldungfen mitteilen, dass es dort weder Verletzte noch Evakuierungen gibt. Auch wenn dieses Video vom späten Nachmittag unheilvoll wirkt – es soll Wassermassen im Kreis Ahrweiler zeigen, die aus den Weingärten herabströmen:

Umgehungsstraße Bad Neuenahr-Ahrweiler pic.twitter.com/EcKEDpJzPr

Eifel-Ort Glaadt: Viele mussten ihre Häuser verlassen

Auch in der Eifel ist die Feuerwehr wegen Überschwemmungen im Großeinsatz. Im Eifel-Ort Glaadt mussten Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Hier stand das Wasser zwischenzeitlich i90 Zentimeter hoch oim Ort.

Hier der fortlaufend aktualisierte Bericht berichten unsere Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz. Und hier könnte ihr im Live-Ticker nachlesen, was gerade passiert:

So kämpft Baden-Württemberg gegen die Unwetter

Auch in Teilen Baden-Württembergs haben Gewitter und Starkregen Straßen überflutet und Bäche anschwellen lassen. Besonders hart traf es Bisingen im Zollernalbkreis. Dort standen Marktplatz und das Zentrum darum unter Wasser.

Zwei Bachläufe waren nach Angaben der Polizei durch heftigen Regen angeschwollen und hatten den kleinen Ort schnell geflutet. Anfängliche Berichte über vermisste Personen hat die Polizei dementiert. Hier ein Video vom frühen Abend, als sich die Lage bereits entspannte:

Auch im Rhein-Neckar-Kreis hatte das Wetter Folgen. In Schriesheim gab es Verkehrsbehinderungen durch eine überflutete Straße. In Heiligkreuzsteinach, im gleichen Landkreis, drohte laut Polizei ein Hang abzurutschen. Ein Blitzschlag im Raum Sigmaringen hat ein Stellwerk der Bahn beschädigt. Hier berichten fortlaufend unsere Kollegen aus Baden-Württemberg: