Der erste Teil eines Zungenbrecher-Songs ging überraschend im Internet viral. Jetzt haben die beiden Macher eine Fortsetzung nachgelegt – und die ist mindestens genauso groovy.

Auf Youtube haben die beiden Musiker Bodo Wartke und Marti Fischer einen zweiten Teil des viral gegangenen Zungenbrechers hochgeladen. In dem neuesten Video bauen die beiden zusammen den Beat und performen den Song am Ende gemeinsam. Hat auch dieser das Potential, wieder Millionen Klicks zu holen?

„Barbaras Rhabarberbar“ geht im Internet viral

Doch fangen wir von vorne an: Im Dezember 2023 schließen sich die beiden Musiker Bodo Wartke und Marti Fischer zusammen und veröffentlichen auf ihren Social Media Kanälen den Zungenbrecher „Barbaras Rhabarberbar“. Doch dieser wird nicht einfach vorgelesen – er wird gerappt. Und das macht den Song ziemlich einzigartig.

Das denken sich auch zwei Australierinnen: Sie entwickeln einen Tanz zu dem Lied und laden ihn auf Tiktok hoch. Viel verstehen sie von dem Text mutmaßlich nicht, doch das scheint egal zu sein, denn die Bewegungen sind witzig. Innerhalb von kurzer Zeit kopieren viele User den Tanz – der Song geht viral. Auch die Macher des Liedes, Marti Fischer und Bodo Wartke performen die kleine Choreografie.

Sabrina Kemmer hat in SWR3 Push mit Bodo Wartke über den viralen Song gesprochen. Er erzählt, wie schwer es war, den Tanz zu lernen und was seine Lieblingsstelle im ersten Teil war:

Barbaras Rhabarberbar: der zweite Teil

Jetzt haben die beiden eine Fortsetzung des Internet-Hits rausgehauen. Der Beat erinnert an eine Mischung aus Jazz und Funk. Die Story ist eine Fortsetzung des ersten Teils, in der es um Barbara und ihre Bar geht, in der sie Rhabarberkuchen verkauft. Den Zungenbrecher nutzt Wartke und erzählt in den zehn Strophen Storys rund um Barbara und ihre Gäste.

In der Fortsetzung geht es nun um die neue Thekenkraft Bärbel, die von den Kunden der Kneipe verehrt wird. Doch am Ende entscheidet sie sich für jemand anderen. Hier das Video ansehen:

Eine Userin hat sich in den Kommentaren die Mühe gemacht und die Geschichte des Zungenbrechers aufgeschrieben. Ganz schön verzwickt bei manchen Wörtern durchzublicken. 😉

Wer steckt hinter „Barbaras Rhabarberbar"?

Man kann die beiden wirklich als Multitalente bezeichnen. Bodo Wartke ist Liedermacher, Kabarettist und spielt mit eine Bandbegleitung Shows. Nebenbei ist er aber auch noch auf Youtube und Tiktok aktiv und unterhält dort mit seinen Videos hunderttausende Leute. Im Sommer 2023 landete er mit seinem Zungenbrecher „ Der dicke Dachdecker “ schon einmal einen viralen Hit, der mittlerweile rund 27 Millionen Mal auf Tiktok angesehen wurde.

Aber auch Marti Fischer hat so einige Talente. Der 33-Jährige zählt zu den alten Hasen in der deutschen Youtube-Welt und spielt diverse Instrumente. Er unterhält seine Zuschauer mit verschiedenen Videos zu Musik und mit Covern. Außerdem ist er Musikproduzent und Sprecher.

Ob nun auch die Fortsetzung ein viraler Hit wird, bleibt abzuwarten, sagen die beiden in ihrem neuesten Video. Das hätten sie nicht in der eigenen Hand. Wir sind gespannt, welchen Tanz sich die Tiktok-Community zu diesem neuen Song einfallen lässt. 😀