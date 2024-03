Saliha Özcan ist als Sally bekannt und betreibt unter dem Namen Sallys Welt den erfolgreichsten Youtube-Kanal Deutschlands zum Thema Kochen und Backen. Mehr als zwei Millionen Menschen folgen ihrem Kanal.

2012 startete Sally neben ihrem Studium den Kanal Sallys Tortenwelt auf Youtube. Seitdem entwickelte sie außerdem einen Blog und baute ihr eigenes Unternehmen auf.

Sally ist in Bruchsal geboren und lebt in Waghäusel im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg.