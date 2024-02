per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Du hast Bock, im Strahl zu kotzen, auf Nierenversagen und Bluthochdruck? Und du hast aus all den anderen Challenges noch nichts gelernt? Dann ist die „Salt Chip Challenge“ genau das Richtige für dich!

Sehr viel Salz in den Mund nehmen – wieso sollte man das freiwillig tun? Tja, das fragt sich wohl die überwiegende Mehrheit. Leider kursiert aber genau so eine Mutprobe zur Zeit, bei der sich unreflektierte zumeist Jugendliche einen megasalzigen Chip zuführen, vermutlich, um ihren Freunden und Zuschauern zu zeigen, was sie für harte Typen und Typinnen sind.

Zeige der Salt-Chip-Community, dass du stark genug für die Challenge bist.

Was ist die „Salt Chip Challenge“?

Der Name der aktuellen Mutprobe lautet „Salt Chip Challenge“. Wer auf die Idee kommt, daran teilzunehmen, nimmt einen giftgrünen Tortillachip aus einer blauen sargförmigen Verpackung, auf der ein sich übergebender Smiley abgebildet ist, und isst ihn. Der Clou: Der Chip besteht zu 40 Prozent aus purem Salz. Immerhin: Ein Schutzhandschuh liegt bei, um den Chip anzufassen – auch wenn man sich über dessen Sinnhaftigkeit fragen kann angesichts der Tatsache, dass man sich das gefährliche Produkt ja einverleibt.

Salz – die weiße Gefahr

Der Hersteller schreibt auf seiner Seite: „ Der Salt Chip hat keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen. “ Ein bisschen Salz würzt – in rauen Mengen sollte man es aber nicht konsumieren. Abgesehen davon, dass es kaum ein geschmacklicher Genuss ist, kann das auch richtig gefährlich werden. Sechs Gramm Salz werden für einen erwachsenen Menschen pro Tag empfohlen, nicht mehr. Mit den zwei Gramm Salz pro Chip hat man also schon ein Drittel davon erreicht.

Und: Für Jugendliche ist der Tagesbedarf entsprechend geringer. Unter 16-Jährige sollten den Chip auf gar keinen Fall essen, schreibt sogar der Hersteller auf seiner Seite. Geht man noch weiter, können drei Chips, die ein kleines Kind mit 12 Kilogramm Körpergewicht isst, lebensbedrohlich sein, warnt die Verbraucherzentrale Hessen.

Das musst du über Salz wissen

Zu viel Salz: Brechreiz, Kopfschmerzen, Bluthochdruck

Wer auf die Warnungen nichts gibt, muss mit Übelkeit, Brechreiz und Kopfschmerzen rechnen – bei einmaligem Verzehr der „Salt Chip Challenge“. Häufigerer zu hoher Salzkonsum erhöht hingegen das Risiko für Bluthochdruck und daraus folgende Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Den Tiktok-Usern, die wohl am ehesten über die „Salt Chip Challenge“ stolpern und möglicherweise selbst daran teilnehmen wollen, führt Tiktoker kevinits deren Risiken vor Augen:

5 Internet-Mythen über Salz: Was stimmt wirklich?

Vorgänger „Hot Chip Challenge“ inzwischen verboten

Das Konzept der salzigen Mutprobe ähnelt der ebenso sehr bedenklichen „Hot Chip Challenge“. Die hat sogar zu einem Todesfall und vielen Krankenhausaufenthalten geführt, was zur Folge hatte, dass für das Produkt zuerst ein Verkehrs- und schließlich ein Verkaufsverbot in Deutschland ausgesprochen wurde.