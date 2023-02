per E-Mail teilen

Eine ziemlich vage Mengenangabe: Was sagt ein Sternekoch dazu?

Die Definition für eine Prise Salz ist so eine Sache. Es ist das, was man so zwischen zwei oder drei Finger bekommt. Die einen haben etwas größere, die anderen etwas kleinere Finger.

Das ist genauso schwierig wie „eine Messerspitze“, denn es gibt große und kleine Messer. Von daher ist es immer eine Ansichtssache, was man persönlich unter einer Prise Salz versteht, oder auch Erziehungs- oder Erfahrungssache.

Antwort von Tristan Brandt, Küchenchef des 2-Sterne-Restaurants Opus V in Mannheim und jüngster Sternekoch Deutschlands

